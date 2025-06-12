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    熱帶低壓「TD02」飆速即將登陸 今晚起風雨最明顯

    熱帶低壓「TD02」已來到台東近海，預估今（12日）晚登陸花東一帶。（圖擷自中央氣象署）

    熱帶低壓「TD02」已來到台東近海，預估今（12日）晚登陸花東一帶。（圖擷自中央氣象署）

    2025/06/12 16:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶低壓「TD02」即將登陸，目前該系統已來到台東近海，預估今（12日）晚登陸花東一帶，今晚到明天（13日）影響最大。

    中央氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓「TD02」今下午的位置在北緯22.3度、東經121.7度，即在台東東南方80公里的海面上，向北北西移動，時速30公里；受熱帶性低氣壓環流影響，今北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今年第一個直接影響台灣的熱帶系統「TD02」，今晚將直接通過台灣上空，晚間起隨著熱低中心登陸、穿越，除了東半部、大台北一帶降雨持續之外，彰化以南地區降雨也將會隨著南風增強而逐漸增大，南部山區可能降雨會最明顯，並且會一直持續到明天一整天，要等到週六（14日）降雨才會趨緩。

    風力的部分，雖然這個系統沒有達到颱風等級的風力，但今天在台灣南北兩端沿海都有7-9級的陣風出現，可能跟氣流繞行台灣在南北兩端的角隅流有關，今晚到明天隨著熱低登陸北上，整體風向會轉南風，北端的風力會減小，但是南端（恆春半島）以及東西半部沿岸的陣風反而會變大，最大陣風也可能來到5-7級，當地民眾要多加注意。

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