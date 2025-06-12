大學申請放榜 中一中首波84人上台大、近3成6學生上頂大

台中一中今年第一階段升學再創亮眼成績，3成5攻進頂大。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/12 16:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學申請入學今放榜，台中一中有680人挑戰，有243名學生錄取包括台、清、陽明交等含醫牙等頂大志願，第一階段升學生有近3成6學生錄取頂大，其中有83人錄取台大；台中女中則有121名學生錄取頂大，約佔2成6。

台中一中今年升學表現再攀升，680人挑申請入學，逾半數學生獲錄取，其中第一階段共84人攻進台大，比去年增加12人，醫學系含牙醫及中醫系學生共46人，另外，清大有42人錄取、陽明交大有40人錄取，成大45人，均比去年增加，至於政大今年6人錄取，錄取包括台、清、陽明交大、成、政及醫學含牙醫中醫等頂大學生數共243人，佔近3成6比例。

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一中校長林隆諺指出，學測後全校教師及行政團隊全力協助學生準備申請入學， 包括多元入學管道講應、審查資料及面試準備，更邀請58名大學教授、醫師、專家學長等協助辦理25場模擬面試，另有生涯個別及團體輔導，協助審查資料批閱，更有歷屆熱心學長姊傳承的面試祕笈協助學生應對，共同促成的成果。

台中女中今年則有458人挑戰申請入學，第一階段有253人錄取，也逾半數榜上有名，其中有121人錄取包括台大等頂大，約佔2成6。

台中女中第一階段有不少學生錄取理想志願。（記者蘇孟娟攝）

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