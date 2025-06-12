有人在偷臭？知名手搖店推「800元奶茶套組」 數萬人笑瘋：有夠會！

館長在中國稱「台灣奶茶一杯800」惹議。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/12 17:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢目前在中國展開直播行，一系列舔中言行讓大票網友看不下去。其中，館長抵達上海和導遊閒聊時，提到他想喝喝看中國某知名茶飲，接著稱台灣一杯奶茶就要賣到800元，讓鄉民們直呼離譜。隨著輿論延燒，有知名連鎖手搖飲料店跟上時事，推出「800元奶茶套組」，笑翻數萬名網友。

館長10日下午從桃機出發前往中國，當晚順利抵達上海，一行人乘坐遊覽車到下榻飯店途中，館長和導遊閒聊起來，說自己這趟到中國想要去喝看看中國知名茶飲品牌「霸王茶姬」和「蜜雪冰城」，導遊介紹稱前者的價錢比後者稍貴，館長接著問較貴的那家平均會賣到什麼價錢？導遊稱大概20多塊人民幣（約新台幣80至120元），館長聽完表示還可以接受，不料接下來他竟脫口向導遊說：「你知道我們台灣一杯奶茶賣多少你知道嗎？800塊台幣！200塊人民幣！」，然後比出「阿達手勢」，暗貶台灣人都被當盤子。

請繼續往下閱讀...

館長宣稱「台灣奶茶一杯800」馬上掀起網路熱議，大批網友怒轟「演太大」、「舔過頭」。跟上話題熱度，從高雄起家的知名連鎖手搖飲料店「八曜和茶」昨（11日）在官方Threads帳號推出「800元八曜奶茶套組」，「牧場307、牧場覺醒、308炙燒濃乳、雪匠奶茶、307極韻白奶茶、406極韻白奶茶、504極韻白奶茶、京彩舞伎奶茶、深黑曜龍奶茶、贅沢香焙歐蕾、匠心奶茶，75+65+66+69+89+89+89+66+55+76+60=799，還有1元，剛好買一個塑膠袋。」

貼文一書吸引數萬人朝聖讚爆，網友紛紛表示「不來一杯說不過去了」、「八曜該給小編加薪了，太會」、「懂跟時事，笑死」、「齁～偷臭阿館，館粉和小草準備抵達戰場」、「有夠會，決定明天就喝你們家了」、「八曜這局我挺你！不虧是我高雄鄉親！」、「為什麼這麼會，八曜不愧是我的愛牌」、「檢討一下，做11杯才頂人家一杯哈哈」。該貼文也調出高雄在地立委黃捷留言：「這麼會，曜怎麼輸？」，諧音梗也讓數千名網友會心一笑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法