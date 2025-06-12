台中情人木橋園區租金糾紛 地主封路商家無法營業

攤商貼文抗議，盼地主留給商家立錐之地。（民眾提供）

2025/06/12 16:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡區食水嵙休閒園區的情人木橋園區，最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，將橋尾封起來禁止通行，影響園區內7、8家卡啦OK、碳烤店或咖啡店等營運，雙方互貼公告開撕。石岡區公所及當初規劃推動「一鄉一休閒」的石岡區農會對此皆表示無奈，區長劉素幸表示，目前區公所已停止園區內相關活動，後續將俟地主與園區內攤販店家達成租金協議，且同意公所使用後再規劃辦理活動推廣觀光。

石岡區農會總幹事張東海表示，921地震後，政府為振興地方觀光與經濟，石岡區農會配合推動「一鄉一休閒」，於民國89年取得地主同意，雙方簽約9年，由地主提供土地，農會及公所分別在食水嵙休閒園區內興建水車、木小屋及情人木橋等公共設施，以吸引遊客到訪。

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後來合約到期，該區土地即回歸地主自行出租或經營。其他地主分別將土地出租經營卡啦OK、碳烤店或咖啡店等，但提供土地興建公共設施的地主沒有收入，攤商業者即提供補償性租金給該地主。但受新冠疫情影響，業者沒有營業，也就沒有提供地主租金，雙方因此產生糾紛。

石岡區長劉素幸表示，之前區公所在情人木橋區舉辦石岡花漾藝術燈節，與地主也簽有合5年合約，因合約至今年5月到期，去年底園區傳出租金糾紛，區公所即不在園區內設置燈飾，今年則將回歸在東豐綠廊自車道及石岡旅客服務中心周邊辦理，不再跨到情人木橋區。

劉素幸表示，區公所最近接獲許多民眾打電話到1999投訴，無法進入情人木橋園區，由於情人木橋園區屬私人土地，因地主與園區內攤販的租金問題尚無共識，致園區封閉，區公所也很無奈，只盼雙方能協調解決。

地主封閉情人木橋尾端通路禁止通行，並張貼公告。（民眾提供）

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