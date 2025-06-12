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    邀親子來趟趣味農遊 湖口瓜瓜節週末好客園區登場

    湖口鄉農會今天舉辦瓜瓜節宣傳記者會，邀請親子來一趟趣味農遊樂，品嚐當季香甜瓜果挺農友。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農會今天舉辦瓜瓜節宣傳記者會，邀請親子來一趟趣味農遊樂，品嚐當季香甜瓜果挺農友。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/12 16:47

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年3、4月受短時強降雨影響，新竹縣湖口鄉瓜類產量較往年減少4成多，但瓜果品質依然優異，湖口瓜瓜節產業文化活動本週末（14、15日）將在好客文創園區登場，活動內容豐富多元，湖口鄉農會今天在宣傳會上特別展示458斤重的亞歷山大品種大南瓜，邀請親子來一趟趣味農遊樂，品嚐當季香甜瓜果挺農友。

    縣府農業處長傅琦媺表示，湖口鄉已成為全國人口最多的鄉，全鄉農業耕地面積約1900公頃，以稻米為大宗約1000公頃，其次為茶葉與油茶約50公頃。湖口鄉農會為促進多元化農業發展，並提高農民收益，已深耕推廣瓜果類蔬菜種植10餘年。

    湖口鄉農會總幹事周星江表示，湖口瓜果類作物如哈密瓜、西瓜、南瓜與美濃瓜等，一期作栽種面積約20公頃，每年6月初陸續採收；不過，今年3、4月受短時強降雨影響，產量減少4成多，但瓜果品質依然優異，口感香甜多汁。

    湖口鄉瓜瓜節6月14日至15日在湖口鄉好客文創園區舉行，活動內容豐富多元，包含農產品展售區，展售鳳光西瓜、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、觀賞用南瓜、地瓜餅、芋頭餅及蜂蜜產品。主題展示區則有大南瓜展示，邀請民眾猜重量、拍照打卡。

    舞台表演區安排「好客戲曲團」及街頭藝人演出，還有魔術秀、特技舞蹈與陀螺表演，適合全齡觀賞；客家美食區提供各式客家特色小吃，讓味蕾感受鄉土風味。另外，現場也規劃趣味競賽活動，如「南瓜疊疊樂」、「頂呱呱比賽」等親子互動遊戲，以及融合農業知識與趣味挑戰的闖關遊戲區。

    今年更與環保局合作推出「永續新竹．淨零未來」環境永續宣導活動，設計「永續發展大富翁」與「食農教育轉盤」等互動遊戲，歡迎親子共學，共同實踐永續行動。

    湖口鄉農會展示458斤重的亞歷山大品種大南瓜。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農會展示458斤重的亞歷山大品種大南瓜。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農產以稻米為大宗，其次為茶葉與油茶，農會積極推廣瓜果類蔬菜，此外還有在地特產地瓜餅、芋頭餅、蜂蜜和木酢液產品。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農產以稻米為大宗，其次為茶葉與油茶，農會積極推廣瓜果類蔬菜，此外還有在地特產地瓜餅、芋頭餅、蜂蜜和木酢液產品。（記者廖雪茹攝）

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