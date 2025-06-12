轉學生服務學習時數遭歸零影響五專升學 慧燈致歉允協助聯合免試

慧燈中學國三轉學生國一、國二的服務學習與操行成績遭校方「零採計」處理，影響五專升學評比結果。慧燈致歉並允諾協助聯合免試補救。（資料照）

2025/06/12 16:37

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭慧燈中學國三轉學生家長控訴，孩子在五專優先免試放榜前夕，發現國一、國二服務學習與操行成績遭校方「零採計」處理，影響五專升學評比結果，校方沒有糾錯及提醒機制，導致學生權益受損。慧燈校方回應，深感遺憾與自責，已懲處承辦人員，將協助學生聯合免試進行補救。

家長指出，孩子原本就讀新北市某國中，國一、國二操行成績穩定在95分以上，服務學習時數累計達32小時，曾擔任3次班級幹部。這些紀錄原校正式列入成績單中，轉學時，也確實在第一時間備妥所有資料，親送新學校學務處，盼望孩子能在新環境重新穩定。

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家長說，未料，校方在處理轉學行政時，犯下嚴重錯誤，將孩子的服務學習與操行成績「歸零」送出，直接影響五專升學評比結果，對孩子造成無法挽回的傷害。

家長說，對於學生成績的管理系統中，校方既沒有糾錯機制，也沒有提醒機制，整個服務學習時數的成績是黑箱一樣。事實上，孩子在國一、國二即累計32小時志工時數，國三也另有服務紀錄與幹部經歷，加總服務積分已達21分（評比上限為15分），遠遠超過標準。這些都應該早已納入正式記錄之中。

家長說，但這一切，全因一連串明顯的行政疏失與消極態度所導致，讓孩子成為唯一的受害者。我們不是要求加分，也不求破例，只希望孩子真實的努力，能夠被制度如實看見。

慧燈回應，相關「服務學習時數」資料於轉檔時登錄不全，於資料陳報技專校院招生委員會聯合會前，均已將相關紀錄交由學生及家長檢核並當場簽名確認，當時學生及家長亦未發現有遺漏。

慧燈指出，放榜前家長發現有誤致電，校方立即啟動檢核，發現確有遺漏，學校致電、發函委員會，積極請求給予補正機會，然礙於簡章明確規定已逾時限，無法補正，導致該生可能無法錄取其理想志願學校，對此深感遺憾與自責。

慧燈說，事後已啟動相關處置機制，並針對此一行政疏失，對承辦人員予以懲處，委員會也回覆後續仍有聯合免試升學機會，學生可藉此補救，本校亦將全力協助，對此再次致歉，將加強內部流程檢討與管理，以杜絕類似情形再度發生，確保每一位學生的權益不再受損。

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