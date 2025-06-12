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    首頁　>　生活

    畫面曝光！台中機車騎士肩載白貓 喵星人卻不斷滑落

    機車騎士右肩上竟有一隻白色貓咪攀附，顯得很危險，路人質疑不當飼養。（記者張瑞楨翻攝Threads）

    機車騎士右肩上竟有一隻白色貓咪攀附，顯得很危險，路人質疑不當飼養。（記者張瑞楨翻攝Threads）

    2025/06/12 16:28

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第二分局於網路巡邏時發現，有民眾於社群平台Threads發文，目擊一名騎乘機車的男子，右肩膀上竟有一隻貓咪攀附，顯得很危險，疑似有不當飼養行為。二分局強調，此行為已經違反《道路交通管理處罰條例》，可處300至600元罰鍰，但此案要當場攔查才成立，警方並未開罰這位「貓騎士」。

    二分局指出，該名騎機車的男子，是本月11日在中市北區中清路與忠明路口，往中區公園路與自由路方向行駛，騎士右肩膀上有白貓攀附，已違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項：「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」，辦該違規項目非上述條例所列，可由民眾主動檢舉的事項，警方呼籲民眾，如遇類此疑似違規行為，請撥打110由警方即時查處。

    中市警局第二分局分局長鍾承志提醒，機車附載動物或其他物品時，應確保固定妥當、符合規定，避免危及動物安全與交通秩序，以防發生意外。

    拍攝上述畫面的路人則說，他沒有公審人的興趣，「但這真的太誇張，我真的氣到手很抖」，貓咪一直滑落， 而且騎士多次變換車道，真的超危險，他等紅燈時勸騎士「貓咪不能這樣子你知道嗎？」，騎士顯得無關緊要，宣稱貓自己爬上來。

    路人強調，「傻眼，不管怎樣，要帶出門就是要用外出籠啊！不然就不要帶出門啊！貓咪看起來一點都不自在欸！」，他擔心貓咪掉下來，已經打電話檢舉，希望貓咪值得被更好的對待。

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