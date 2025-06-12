基市推動青年實習媒合 78企業釋放200個職缺

基隆市政府產業發展處（以下簡稱產發處）持續推動「基隆青年實習媒合計畫」，吸引78家企業，開出200個職缺，希望讓更多應屆畢業的青年投入就業市場。（圖由基隆市政府提供）

2025/06/12 16:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕6月驪歌初唱季節，為促進基隆市年輕人能夠在地就業，基隆市政府產業發展處（以下簡稱產發處）持續推動「基隆青年實習媒合計畫」，吸引78家企業，開出200個職缺，希望讓更多應屆畢業的青年，能夠為基隆就業市場注入新血。

基隆市產業發展處表示，市府為了提升基隆職場競爭力，鼓勵企業錄用居住或就讀在基隆的青年人才。持續推動「基隆青年實習媒合計畫」，2025年已經進入第3年，參與的企業從2023年的8家業者，提供19個職缺開始，2024年進一步有22家業者提供50職缺，去年實習結束後，願意在企業留任的比例高達2成左右，今年進一步擴大實習媒合計畫。

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基隆市實習媒合計畫公布後，則是有高達105家企業報名，經市府審核後，最終有78家業者徵選合格，遍及10大產業領域，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿、法律、房仲、文創、醫療、長照及觀光等10項產業。包括「一太e衛浴」、「水雲朵」、「矽谷能源」、特色餐飲與旅宿品牌「ABV」、「HOTEL BEGINS」、以及「聯碩集團」、「恆嵂法律林務所」等多家業者皆積極參與。

此外，計畫也獲得許多在地中小企業支持，包括泉利米香、耀集食品、大新餅店、漁品軒、朋廚食品、見一文化、君悅牙醫、聯合製冰、永信長照、宏岳國際等，展現基隆產業的多樣性與根基韌性。

基隆市副市長邱佩琳表示，青年是城市的未來，市府積極透過實習媒合機制，創造更多留在基隆發展的機會。她強調，市府近年來不斷邀集優質企業進駐，也希望透過本計畫，讓青年認識基隆在地產業的活力與多元可能，實現「企業留人、人才留城」的雙贏目標。

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