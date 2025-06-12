北市永康街「假日漫步區」 蔣萬安：暑假擬延長試辦

台北市政府於5月10日至6月10日，試辦「永康街人本城市假日漫步區」，市長蔣萬安說，正在盤點改進，包括暑假期間，如果可以，都會延長試辦。（圖取自議會直播影片）

2025/06/12 16:20

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府於5月10日至6月10日，試辦「永康街人本城市假日漫步區」，市議員趙怡翔今天在市政總質詢表示，問卷調查顯示，在地居民、本國及外國遊客支持度高，希望可以繼續推動，如果里長有顧慮，市府應盡量協調評估化解之道；對此，市長蔣萬安說，正在盤點改進，包括暑假期間，如果可以，都會延長試辦期間。

趙怡翔出示的「永康街人本城市假日漫步區問卷調查說明」，調查期間為5月10日至6月8日，管制時間在現場進行訪查，累計672份（含外籍63份），其中，在地居民229份、支持度8成8；在地店家37份、支持度6成8；本國遊客343份、支持度9成2；外國遊客63份、支持度9成4。

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他建議，對的事情就要繼續溝通、執行，假使里長有顧慮，盡量去協調，評估能否化解，像是提供住戶、店家汽機車輛通行證。

蔣萬安說，試辦5個週末，國內外民眾給予正面肯定，這段期間在地住戶、店家提出的建議，也在彙整當中，希望未來能夠辦的順利、確實達到效益與目的，正在進行相關盤點，會再改進，包括暑假期間如果可以，都會讓試辦期間延長。

市議員王閔生日前於議會總質詢指出，在地住戶多數反對，連商圈理事長都認為還不是時機，擔心市府強推破壞現行住商融合的平衡，在地里長表示多數民眾持反對意見，商圈理事長是一人贊成、一人認為若推行應縮小範圍。

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