台中捷運紅線豐原怎麼走？ 議員盼延伸后里及南屯

捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運紅線全長11.8公里，共有9站，從一中商圈到豐原火車站。（記者歐素美攝）

2025/06/12 16:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中捷運紅線可行性評估於今年4月底發包，立法院副院長江啟臣今天邀集台中捷運工程局及市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分等會勘，盼凝聚地方共識，以早日突破相關的困難；捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運紅線全長11.8公里，共有9站，從一中商圈到豐原火車站，豐原區有4站，初步規劃3方案，市議員則盼紅線能延伸到后里或南屯民權西路。

台中市捷運工程局長蘇瑞文簡報指出，捷運紅線的可行性研究、綜合規劃及環評大槪要3至5年，後續的都市計畫、用地取得、細部設計等約要3年，預計7年再加10年才可以完工。

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其中，崇德路部分設站較單純，豐原路徑規劃，初步有3方案，豐原共有4個車站，第一、二案為豐科軸線，2者差別主要在於一個從豐原中正路延伸高架到圓環西路R10站（葫蘆墩公園）再到圓環北路到豐原火車站，一個則不彎進中正路；方案三則走中正路，為地下4站，因中正路寬僅18公尺，如何利用潛盾開挖及車站出入口用地如何取得？要用上下層月台等，較多技術考量。

江啟臣表示，中彰投加起來人口5、600萬以上，這麼大的生活圈，面臨交通運輸上最重要的部分就是鐵道運輸，包含台鐵、高鐵及捷運，台中捷軍慢了雙北30年，沒有時間等候，只能急起直追。

江啟臣指出，110年立法院交通委員到台中考察，當時捷運紅線是放在中期規劃非近期規劃，預計125年才規劃，但一中商圈到豐原商圈，整條路都是商圈，使用的人口約80萬到100萬，不應等到中期才規劃，起碼要先做可行性評估。

經他召集市府及相關單位，110年鐵道局即同意2000萬規劃費用補助1170萬，中間也一再向交通部爭取，直到去年10月交通部長陳世凱上任，再度爭取，交通部隨後立即撥款，市府自籌830萬元，並於今年4月21日發包進行「紅線可行性評估」。

立委黃健豪表示，捷運紅線豐原路廊如何規劃，提早10年啟動，可早一點收集相關意見，溝通及工程成本比較低，他在交通委員也會努力推動。台中有7條捷運，希望7線齊發；豐原區社皮里長涂力旋表示，后里中科上班的人很多，捷運有助紓解三豐路及后科路等交通。

陳本添議員則希望可以一併規劃延伸到后里；江啟臣說，劉世洲議員也打電話跟他反映，希望紅線可以延伸到南屯民權西路。蘇瑞文表示，議員建議延伸到后里或南屯，需考慮經費及人口等，將納入考量並呈報交通部。

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