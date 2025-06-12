台南沙崙國際高中今年招生 畢業可取得台灣及加拿大高中畢業證書

全國第一所從幼兒園到高中一貫的K12公立學校─台南市立沙崙國際高級中等學校。（南市教育局提供）

2025/06/12 15:48

〔記者蔡文居／台南報導〕全國第一所從幼兒園到高中一貫的K12公立學校─台南市立沙崙國際高級中等學校，斥資近10億元新建校舍，將於今年正式招生，包括幼兒園、國小部、國中部及高中部，其中高中部今年招收3班。南市教育局長鄭新輝表示，沙崙國際高中雙語師資佔八成，高中畢業將可取得台灣及加拿大安大略省教育部頒發的OSSD高中畢業證書共2張文憑。

南市議員杜素吟今天總質詢，關切沙崙國際高中的校舍興建進度，她肯定中央斥資總經費9億6000多萬，提前將沙崙國中轉型為K12雙語沙崙國際高中，並新建校舍、多功能運動中心、游泳池等，她最近到現場看到有的還在施工，這樣可以來得及9月開學嗎？

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教育局長鄭新輝表示，6月底前所有硬體工程均可完成，希望7月取得所有使用執照，8月1日新學年度開始，學生就可進到學校。

鄭新輝表示，沙崙國際高中是全國雙語師資比例最高的公立高中之一，目前已有逾八成教師具備雙語教學能力，並配置2名外籍英語教師，營造沉浸式的英語友善學習環境。首屆招生將開設3個班級，其中一班為雙語實驗班，課程設計著重語言應用與國際素養的同步提升。

鄭新輝說，該校也引進加拿大安大略省認證的OSSD（Ontario Secondary School Diploma）雙聯學位課程，學生無須出國，在台就讀即可同步修習國際課程，有選修OSSD雙聯學制的學生，畢業時可同時取得沙崙國際高中文憑與OSSD學位，未來除申請國內大學外，也可申請美國哈佛、英國牛津、劍橋、加拿大多倫多大學，澳洲墨爾本大學等國際頂尖學府的資格。

台南市沙崙國際高中校舍。（南市教育局提供）

南市議員杜素吟（左 ）總質詢，關切沙崙國際高中的校舍興建進度，肯定中央斥資總經費9億6000多萬，將沙崙國中轉型為鎮雙語沙崙國際高中。（擷取自南市議會網站）

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