宜中陳思果3年磨一劍如願從醫 蘭女廖心瑀一圓台大體育夢

大學個人申請入學放榜，宜蘭高中204人上榜，錄取率七成四，數理資優班陳思果，苦讀3年一舉拿下今年宜花東地區學測唯一60級分滿級分，如願錄取台北醫學大學醫學系。（宜蘭高中提供）

2025/06/12 15:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕大學個人申請入學放榜，宜蘭縣宜蘭高中204人上榜，錄取率七成四，蘭陽女中則有196人，錄取率六成七。宜中數理資優班陳思果，苦讀3年一舉拿下今年宜花東地區學測唯一60級分滿級分，如願錄取台北醫學大學醫學系；蘭女鐵餅好手廖心瑀則是文武雙全，將延續運動長才，一圓台灣大學國際體育運動事務學程的體育夢。

宜蘭高中個人申請連同繁星推薦，今年共計3人錄取醫學系，其中學測自然組榜首陳思果，高一時考取中央研究院高中人才培育計畫後，開啟對生命科學領域的研究興趣，並立志披白袍。

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陳思果在個人申請中正取成功大學醫學系等校，但最後選填離家近的北醫就讀。他說，感謝父母支持，也謝謝數理資優班導師林承遠的教導，以及同儕間彼此的激勵，並鼓勵立志從醫的學弟妹，未來務必著重訓練清晰的邏輯思辯與口語發表，才能在面試中一展身手，錄取心中最佳志願。

就讀蘭女語文資優班的廖心瑀，父親是宜蘭龍潭國小校長廖世凱，父女倆都是體育健將，廖心瑀遺傳到父親的好身手，屢次在全國鐵餅運動賽事中拿下好成績，選填志願則在台大國際企業學系與國際體育運動事務學程間徘徊，最終遵循內心聲音，決定繼續邁向體育路。

她說，自己透過運動紓解壓力，從中提升抗壓性及恆心毅力，期盼能將過去3年培養的能力與未來大學階段所學專業，結合自己對運動的熱愛，為台灣的體育環境做出貢獻。

蘭陽女中廖心瑀（中）一圓台大體育夢，和導師許秀華（左）、校長陳銓合影。（蘭陽女中提供）

大學個人申請入學放榜，宜蘭高中204人上榜。（宜蘭高中提供）

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