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    建物整建補助統一上限遭批不公平 新北市府：朝4方向修法

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/12 16:34

    〔記者黃子暘／新北報導〕建物歷經多年使用，有修繕需求，新北市府推出「都市更新整建維護補助要點」，提供都市計畫範圍內實施整建維護的合法建築物最多1500萬元的整建補助，市議員黃淑君今（12）日質詢表示，統一訂定1500萬元並不公平，盼市府調整。新北市長侯友宜、城鄉發展局長黃國峰回應，目前已在修法程序，市府朝向降低門檻、擴大補助項目、提高補助額度、簡化作業程序修法，預計8月實施。

    黃淑君表示，板橋區社區有大有小，1500萬元可能是小社區全補工程額度，但對大型社區是杯水車薪，盼市府改以總經費、社區人口、建築量體為補助比例考量，才有助地震等天災後修繕，落實居住安全。

    侯友宜、黃國峰回應，市府現正啟動相關修法，修法方向包括門檻降低，從全體同意改為管理委員會多數決可申請、擴大補助項目、簡化相關作業程序、提高補助額度，至於1500萬元上限將如何修改上再討論。

    黃國峰補充，有些社區規模較大，補助上限已提高過一次，從1000萬提高至1500萬，不過現在面臨缺工缺料，有社區反映覺得不夠，社區量體也不同，有些社區僅4、5層，有些社區是華廈，如果不分狀況統一1500萬元上限不公平，市府研擬針對不同的態樣、層級規劃，至於補助額度尚在檢討。

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