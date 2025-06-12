錄取台大14人、電機資訊63人！ 大學放榜彰中亮眼

彰中在今年大學升學表現出色，透過特殊選才、繁星與申請入學3大管道，已有約25％的學生錄取國內頂尖大學，其中錄取台大14人，包含2人錄取最具競爭力的台大電機系。（記者張聰秋攝）

2025/06/12 15:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學申請入學今天放榜，彰化高中傳來捷報，其中最受矚目的是科學班學生陳柏溢成功考上陽明交通大學醫學系。他的母親是秀傳醫院加護病房的護理長，從小耳濡目染醫療環境，讓他立下從醫志向，希望未來也能走進臨床現場，守護病人生命。

為了朝目標邁進，陳柏溢高中時積極參與專家指導課程，先修大學普通生物學，還進入大學教授研究室進行科學探究，以「水草重量與淨生態系生產量之關聯性」為題，展現出對醫學與環境議題的雙重關懷與熱情。

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除了陳柏溢的亮眼表現，今年該校整體錄取成績同樣出色。校方表示，目前透過特殊選才、繁星與申請入學3大管道，已有約25％的學生錄取國內頂尖大學，其中錄取台灣大學者有14人，包含2人錄取最具競爭力的台大電機系。另外也有63人錄取電機、資訊相關科系，佔上榜者18%。

校方分析指出，此一趨勢顯示，隨著近年科技產業蓬勃發展，學生在選填志願時更重視未來就業出路，「選系不選校」成為主流考量。

另1位令人動容的學生是楊承達，錄取台北大學法律系。他是家中獨子，自幼喪父，由來自越南的新住民母親一手扶養長大。課餘時間除了分擔家務、照顧家庭，還主動學習越語，擁抱自身多元的成長背景。

楊承達不僅擔任學生會會長，推動校內改革，也曾返鄉辦理「偏鄉科學與人文探索營」，回到國中母校服務學弟妹。他曾在國語演說比賽中奪得彰化縣第一與全國優等，更在今年畢業典禮擔任司儀，主持功力強，展現強大的語言魅力，成為以生命歷練打動人心的典範。

彰中考生陳柏溢（左）考上醫科，榜單揭曉，教務主任吳國禎（右）肯定其勤奮向學的求知態度。（圖由學校提供）

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