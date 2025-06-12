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    畢業季、轉職潮 台南永康徵才釋出2000職缺

    永康就業中心將於14日上午於南大附中舉辦現場徵才活動，計有34家企業、釋出近2000個工作機會。（圖由永康就業中心提供）

    永康就業中心將於14日上午於南大附中舉辦現場徵才活動，計有34家企業、釋出近2000個工作機會。（圖由永康就業中心提供）

    2025/06/12 15:19

    〔記者劉婉君／台南報導〕畢業季與轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於14日上午9時至12時，於國立台南大學附屬高級中學活動中心，舉辦年度規模最大的現場徵才活動，將有34家企業、釋出近2000個工作機會，力拚青年與婦女順利接軌職場。

    參與的企業橫跨科技、製造、餐飲、服務與零售等，包括統一實業、志鋼金屬、緯穎智造、王品餐飲等指標品牌。釋出的職缺中有7成薪資32K以上，3成達40K以上，還有研發工程師職缺提供月薪100K的高薪條件。

    永康就業中心主任李奇玫表示，此次釋出的近2000個職缺中，有約4成不需工作經驗，非常適合初次尋職的青年或轉換跑道的民眾。職缺類型包括產品製程工程師、設備技術員、財務助理、行政人員、門市銷售與作業員等。

    因應大專畢業生的就業需求，現場將首度設置「青年尋職冒險館」主題專區。李奇玫說，台南市每年有超過2萬5000位大專院校畢業生進入就業市場，許多青年初次面對職場，容易徬徨迷惘，因此，青年專區將提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢等多元服務，協助青年釐清方向；另外還有「青年服務台」，由專人說明政府各項就業補助與資源，協助青年充分掌握職涯資訊。

    此外，為了協助婦女重返職場，現場也新增「親子友善諮詢區」與「二度就業婦女專區」，提供托育陪同照護服務，幫助有幼童的婦女可以安心求職。活動並規劃再就業說明會、職涯引導與彈性工作推介，協助家庭照顧者順利重啟職涯。針對符合條件的婦女，也心將說明勞動部提供的就業獎勵金政策，符合資格者最高可申請3萬元獎勵金，減輕重新投入職場的經濟負擔。

    同場也安排職訓成果展示、手作DIY互動體驗，以及限量早鳥禮與線上問卷禮等。

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