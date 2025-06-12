中橫台8線豁然亭路段坍方預計13日中午搶通 蘇花不排除今晚預警性封閉

中橫公路台8線157.7k豁然亭路段今（12）日午後持續落石阻斷，預計13日中午搶通。（公路局提供）

2025/06/12 15:25

首次上稿：15:11

更新時間：15:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕昨日東部發生規模6.4地震及受熱帶低壓降雨影響，中橫公路台8線157.7k豁然亭路段，今（12）日下午2點多，上邊坡持續坍方落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局指出，待落石稍緩隨即進行搶修，預計明（13）日中午12時搶通，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段暫時封閉，下午14時30分起只出不進。

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公路局東區養護工程分局指出，發生落石後，太魯閣工務段立即派員前往現場搶修，同時於災點遠、近端管制交通，並於聯外道路沿線電子資訊看板（CMS）公布阻斷訊息，避免用路人持續進入災害路段；搶修現場因邊坡仍持續發生坍方落石，且雨、霧天候視線欠佳，搶修人員、機械於現場持續警戒守視，待落石稍緩隨即進行搶修。

另外，蘇花路廊午後至晚間可能有短時大雨情形發生，預估累積雨量達100到130毫米，公路局東區養護工程分局指出，南澳工務已成立緊急應變小組，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員加強巡查及待命。

因0403強震後蘇花公路高位邊坡仍屬不穩定狀態，為維護用路人安全，台9線154.7k~165.7k（和仁~崇德）及台9丁線60.3K~63K.600（和中~和仁路段）夜間不排除今天晚上起實施預警性封閉。

公路局籲請用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

中橫公路台8線157.7k豁然亭路段今（12）日午後持續落石阻斷，預計13日中午搶通。（公路局提供）

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