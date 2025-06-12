台南左鎮筍子節 限量料理免費吃、過5關送黃金筍

左鎮麻竹筍鮮甜上市，筍子節將提供限量筍子料理供民眾品嚐。（記者劉婉君攝）

2025/06/12 15:25

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮區生產麻竹筍，在白堊土質的澄山地區所出產的又稱為「澄山筍」。受到雨水晚到影響，產期延後，左鎮區公所將於14日在左鎮老街舉辦「左鎮筍子節」產業活動，有多種限量的竹筍料理免費品賞，還有闖關活動，過5關可獲得2斤以上的黃金筍。

左鎮筍子節活動由左鎮區公所、農會、社區、常在文創空間及農民共同參與，展現左鎮豐沛的創生能量與人文底蘊，也希望讓民眾知道左鎮除了有化石館，還有優質的好筍。

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左鎮區長余基吉表示，每年6月至10月是麻竹筍盛產的季節，左鎮麻竹筍脆、嫩、甜，筍子節將於14日上午9時登場，當天除了有新鮮竹筍展售，也有闖關活動，包括猜重量、長度等，每關都可以獲得竹筍系列的美食，過5關可以獲得2斤以上的黃金筍，限量100支。另外，現場民眾也可獲得品嚐券，有筍子飯、筍子粿、筍子粥、筍子包、筍子湯等竹筍料理免費品嚐，限量400份，送完截止。在左鎮老街還有巨幅的照片，讓民眾認識麻竹筍的成長過程。

進駐左鎮老街的常在文創空間藝術家林昭慶，也與筍農賴添町合作，推出梧桐木盒包裝的「黃金筍」，限量200份，已被搶購一空。

林昭慶說，藝術家對於好的作品，會裝在梧桐木盒內，而賴添町在照顧黃金筍也是類似的精神，因此特別以文創的手法，訂制15公分的梧桐木盒，裝設大小最佳的黃金筍。

賴添町表示，今年雨水較慢，產量晚了1個月左右，麻竹筍香氣佳，地質也會影響竹筍的口感，他在照顧土地就像在照顧自己的孩子一樣，近20年來都一樣的步調，每年筍子也會進行410項的無毒檢驗，對自家的筍子的品質與口感都很有信心，也希望大家來左鎮品嚐澄山筍。

藝術家林昭慶（左）與左鎮區長余基吉（右）一同介紹梧桐木包裝的「黃金筍」。（記者劉婉君攝）

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