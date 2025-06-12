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    大貓熊將迎生日 台北動物園首推「與獸醫師有約」活動

    今年大貓熊生日活動，台北動物園首推「與獸醫師有約對談」活動。（台北動物園提供）

    今年大貓熊生日活動，台北動物園首推「與獸醫師有約對談」活動。（台北動物園提供）

    2025/06/12 15:22

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園大貓熊近期將過生日，園方今（12日）表示，除照往例舉辦派對活動之外，將首度推出「大貓熊獸醫聊天室」，邀請對大貓熊幕後醫療與照護工作有興趣的民眾，報名參加限定的「與獸醫師有約對談活動」，深入了解照養工作；首場活動就在休園後首日開放的6月28日，歡迎民眾一起來幫大貓熊「圓寶」慶生。

    台北動物園表示，為了掌握動物的健康與福祉，除保育員日常照顧與行為觀察，獸醫師門還會定期為動物們排定健康檢查，針對大貓熊也是如此監測牠們的生理狀況，並在需要時提供專業的醫療照護，從日常的營養管理、行為觀察，到複雜的疾病診斷與治療，定期的健康檢查，對於確保動物們的生活福祉、健康，甚至整體物種的永續發展，扮演關鍵角色。

    今年動物園在大貓熊家族「圓寶」（6/28）、「圓仔」 （7/6）與「圓圓」（8/30）生日之際，除舉辦派對活動之外，將首度推出「大貓熊獸醫聊天室」，邀請有興趣的民眾參加限定「與獸醫師有約對談活動」，深入了解大貓熊照養團隊的專業照護工作。報名詳情可至動物園官網查詢。

    此外，動物園6月20日起「圓氣食竹」動物認養線上小額捐款活動，民眾將有機會獲得獨家暖心限量文宣品；每一筆捐款都將投入動物保育、學術研究、物種飼養管理及教育推廣等工作妥善運用。

    6月28日、7月6日、7月26日、8月9日、8月30日，園內大貓熊館一樓出口電梯前，動物認養實體推廣攤位也將舉行為期5天的推廣活動，將提供限量圓圓閃卡、動物繡片組合、環保杯套等捐款禮，詳情將於6月20日公布。

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