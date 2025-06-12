日月潭遊憩人次大幅下滑 議員認為與「這原因」有關

日月潭風景區去年遊憩人次下滑14%，在全國各景區遊憩人次排名第57名。（記者張協昇攝）

2025/06/12 15:44

〔記者張協昇／南投報導〕各縣市觀光景點遊憩人次多寡，將影響中央對當地觀光建設的補助，南投縣議員林友友今（12日）在議會質詢指出，南投以觀光首都自居，但去年縣內包括日月潭等各大風景區遊憩人次均比前年大幅下滑，主因是縣內景區遊憩人次大都是以門票計算，而非以中華電信的大數據人流分析統計，要求縣府除改變統計方式，並應將紫南宮、中興新村及埔里福興溫泉區等景點，提報給中央納入遊憩景點人次統計，避免低估了南投縣實際觀光表現，也影響縣內觀光建設的補助。

林友友表示，縣內去年排名前十名的觀光景點遊憩人次，除排名第二的八卦山風景區成長外，其他包括排名第一的日月潭及第三名的溪頭自然教育園區等景點均比前年大幅下滑，且國際知名的日月潭，在全國各景區遊憩人次排名竟然只有第57名。

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林友友指出，包括彰化鹿港老街、台北101大樓等全國遊憩人次排名前幾名的景點，甚至八卦山風景區，都是以中華電信的大數據人流分析，來統計提報遊憩人次，反觀縣內風景區大都以販售的門票數量來計算，由於各縣市觀光景點人次多寡，係中央補助當地觀光建設的依據，建議縣府應引進智慧化人流監測分析系統，提升景區遊憩人次統計的精確度與及時性，並將遊客人數多的紫南宮、中興新村及舉辦巧咖節的埔里福興溫泉區等景點提報中央，納入遊憩景點人次統計。

縣府觀光處長陳志賢答詢表示，去年縣內風景區遊憩人次下滑，與風災頻繁有關，許多景點遊憩人次均下滑2、3成，而以中華電信的大數據統計風景區遊憩人次，會有重複性，並不等於觀光產值，惟對於議員要求將紫南宮等景點，提報納入遊憩景點人次統計等建議，將採納辦理。

南投縣議員林友友12日表示，包括日月潭等風景區，去年遊憩人次均大幅下滑。（記者張協昇攝）

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