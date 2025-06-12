帆船訓練中心改為育嬰中心 澎湖縣府否認

澎湖帆船訓練中心，才剛花六千萬元興建二座艇庫。（記者劉禹慶攝）

2025/06/12 15:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕觀音亭水域是世界最佳的風帆船場域，媲美加勒比海及地中海西班牙，因此澎湖縣政府興建「觀音亭帆船訓練中心」，但卻傳出將改為「育嬰中心」，今（12）日在澎湖縣議會臨時會引發熱烈討論，澎湖縣政府秘書長楊書舜保證，絕無如此規劃。

由於澎湖出生率年年降低，嚴重衝擊人口結構，但不願生的主因卻是「養不起」，因此澎湖縣政府著手提高生育補助、育嬰津貼、國中小營養午餐全免、高中以上每年萬元獎助學金，並廣設「育嬰中心」，新近傳出澎湖縣政府有意將原帆船訓練中心，改為育嬰中心，引發議會質疑。

請繼續往下閱讀...

議長陳毓仁率先提出，澎湖縣帆船訓練中心是培育澎湖優秀選手基地，2022年才向教育部體育署爭取6000萬元，新建2座艇庫及增加帆船設備，整合原有訓練中心3座基地，打造澎湖縣水域運動園區。身兼澎湖縣帆船委員會主委的許國政議員更提出，風帆船是澎湖奪牌率最高項目，不同意移為他用。

針對議會質疑，澎湖縣政府社會處、教育處都表示，沒有進行類似規劃，教育處長林長安更表示，澎湖帆船訓練基地是專館專用，不可能移為他用，而且澎湖縣政府還規劃在湖西白坑，設立風箏浪板訓練基地，體育發展是澎湖縣政府推動的目標。最後由秘書長楊書舜出面掛保證，絕沒有相關規畫。

澎湖縣帆船訓練中心改為育嬰中心，澎湖縣政府否認。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法