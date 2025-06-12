為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    帆船訓練中心改為育嬰中心 澎湖縣府否認

    澎湖帆船訓練中心，才剛花六千萬元興建二座艇庫。（記者劉禹慶攝）

    澎湖帆船訓練中心，才剛花六千萬元興建二座艇庫。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/12 15:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕觀音亭水域是世界最佳的風帆船場域，媲美加勒比海及地中海西班牙，因此澎湖縣政府興建「觀音亭帆船訓練中心」，但卻傳出將改為「育嬰中心」，今（12）日在澎湖縣議會臨時會引發熱烈討論，澎湖縣政府秘書長楊書舜保證，絕無如此規劃。

    由於澎湖出生率年年降低，嚴重衝擊人口結構，但不願生的主因卻是「養不起」，因此澎湖縣政府著手提高生育補助、育嬰津貼、國中小營養午餐全免、高中以上每年萬元獎助學金，並廣設「育嬰中心」，新近傳出澎湖縣政府有意將原帆船訓練中心，改為育嬰中心，引發議會質疑。

    議長陳毓仁率先提出，澎湖縣帆船訓練中心是培育澎湖優秀選手基地，2022年才向教育部體育署爭取6000萬元，新建2座艇庫及增加帆船設備，整合原有訓練中心3座基地，打造澎湖縣水域運動園區。身兼澎湖縣帆船委員會主委的許國政議員更提出，風帆船是澎湖奪牌率最高項目，不同意移為他用。

    針對議會質疑，澎湖縣政府社會處、教育處都表示，沒有進行類似規劃，教育處長林長安更表示，澎湖帆船訓練基地是專館專用，不可能移為他用，而且澎湖縣政府還規劃在湖西白坑，設立風箏浪板訓練基地，體育發展是澎湖縣政府推動的目標。最後由秘書長楊書舜出面掛保證，絕沒有相關規畫。

    澎湖縣帆船訓練中心改為育嬰中心，澎湖縣政府否認。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣帆船訓練中心改為育嬰中心，澎湖縣政府否認。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播