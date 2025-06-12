歲時祭儀假可分次或連續放 原民會：也可擇配偶或父母族群申請

針對族人歲時祭儀假，原民會表示，可分次或一起放，也可擇配偶或父母群族申請。（資料照）

2025/06/12 15:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，原住民族的歲時祭儀假從1日增加到3日，原民會今天說明，族人可申請分次或連續放假，身分上則亦能擇配偶和父母族群之祭儀區間申請放假。

「紀念日及節日實施條例」，已經總統於5月28日公布，並自5月30日起生效。原民會表示，原住民族歲時祭儀為我國法律明定之民俗節日，且為保障原住民族返鄉參與祭儀，立法後將現行放假1天增加到3天，族人朋友可分次或連續放假，充份參與祭儀活動。

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原民會指出，為落實該條例立法所欲保障族人之權利，考量部分機關、單位以及業者，有輪班、輪值、留守的特殊性，或是積極雇用較多原住民員工，呼籲業者及早進行內部制度調整，避免因人力調度影響營運或造成違反勞基法之情形。

原民會也提到，條例明定，由原住民依其族別歲時祭儀擇定3日放假，此假別僅適用於具法定原住民身分個人，族人朋友請假時必須主動提供戶籍謄本等證件，另外可擇配偶和父母族群之祭儀區間申請放假。

而該條例未設有緩衝期，原民會說，已依法發布今年歲時祭儀區間，相關資訊可至原民會官方網站之歲時祭儀專區參閱，提供族人與機關有所依據辦理請假、給假程序。

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