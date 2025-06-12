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    新北客家文化園區扭蛋賣「中國製」商品 客家局：相關產品已全檢討過

    新北議員黃淑君針對新住民政策，質疑當初市府承諾要替新住民製播專屬節目，但「幸福新民報」節目已6年沒有更新，且新北市客家文化園區販售商品居然都是「中國製」，質疑新北市難道沒有客家特色商品嗎？（記者羅國嘉攝）

    新北議員黃淑君針對新住民政策，質疑當初市府承諾要替新住民製播專屬節目，但「幸福新民報」節目已6年沒有更新，且新北市客家文化園區販售商品居然都是「中國製」，質疑新北市難道沒有客家特色商品嗎？（記者羅國嘉攝）

    2025/06/12 15:50

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市民進黨團今（12）日在議會進行市政總質詢，議員黃淑君針對新住民政策，質疑當初市府承諾要替新住民製播專屬節目，但「幸福新民報」節目已6年沒有更新，且新北市客家文化園區販售商品居然都是「中國製」，質疑新北市難道沒有客家特色商品嗎？市長侯友宜表示，幸福新民報節目已經完結，市府持續製作新北女力等節目，都涵蓋新住民，並持續透過教育局、勞工局協助新住民。客家局長劉冠吟表示，相關產品、扭蛋都檢討過了。

    黃淑君說，當初市長在新住民政策，承諾輔導公用頻道活化運用委員會，結合新住民團體或個人製播報導或節目，但查看新聞局頁面，節目更新停在2020年7月至今，頻道已6年未再上傳新影片，這就是市長說的達成願景93％？針對新住民部分市府不能馬虎。

    新聞局長李利貞表示，幸福新民報在10年前開拍，去年也還有重播，後續新北女力等節目，都有製作新住民主題。侯友宜則說，不是只有新住民，其實有很多地方大家都要一起努力，而新住民其實花最多的精神是在教育單位裡面，包含學習、生活，及勞工都會協助新住民。

    黃淑君也說，過去市長承諾會改善營養午餐品質，將甚至要加入新住民等相關特色。但是近年全台廚餘量逐年增加，新北市學生廚餘量是全台之冠。要求市長在任期最後一年，做到營養午餐廚餘量減半標準，並提供改善計畫。

    侯友宜強調，好不好吃，只要有一個人不滿意就要檢討，對於議員目標減半，能夠減少越多越好，會請教育局研擬改善計畫，並於兩個月內提供；教育局長張明文說，因為各縣市當時調查時其實沒有一個標準，新北市這幾年從最高峰30噸，現在每日已經到23噸，廚餘量其實一直都有在減。

    最後，黃淑君也要求市府成立「台語復振委員會」，推動台語教育及教材發展、促進台語文化傳承與發展、推廣台語應用、研究台語語言狀況及發展趨勢、保護台語文化資產等，並定期召開會議，檢討新北市台語復振政策。侯友宜回應，將請教育局評估。

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