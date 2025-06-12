大學申請入學放榜法政學群僅7成使用率最低 台、政法律系都有缺額

大學申請入學公告分發結果，總體而言，法政學群名額僅7成使用率，且台大法律也出現缺額。（資料照）（記者楊綿傑攝）

2025/06/12 14:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學申請入學今天公告分發結果，今年整體招生名額使用率以數理化學、工程學群雙破9成較高，法政、文史哲學、外語則僅7成出頭為較低，且連台大法律系都出現缺額。大學甄選委員會分析，此能夠看出AI熱潮對招生的影響，人文社會科系招生則相對困難。

根據大學甄選會資料，今年申請入學總報名人數7萬9001人，招生名額5萬0854個，獲分發人數4萬4025人，報名分發率55.73％為近3年最高，分發後的招生缺額計有8196個則是近4年最低。原因包括招生名額減少、報名人數增加、考生就讀意願較高、完成志願序登記人數增加所致。

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而依照甄選會所公布19類學群招生使用率，其中數理化學群招生名額使用率90.77%最高；工程學群招生名額使用率90.67%緊追在後；另地球環境學群89.19%、資訊學群89.09%等都較高。至於招生名額使用率較低的學群，法政學群71.17%為最低、外語學群73.19%次之、文史哲學群73.74%排第三。

大學甄選委員會組長連昭雯表示，台成清交電機工程相關科系都滿招，可看出AI熱潮對招生的影響，至於人文社會科系招生則相對困難，這能從法政的招生名額使用率最低可以得知，包括台大法律、台大政治、政大法律等系都出現缺額，這跟以往有所出入，顯示文史法政被選擇的意願比較低。

以台大而言，今年申請入學招生1803個名額，共1萬4222人次報名，最後錄取1630人，缺額較去年少5個為173個。台大註冊組主任李鴻森說，今年報名二階比例達74%，較去年增加1%，與整體狀況「報名人數增加、缺額下降」有所呼應。

173個缺額部分，李宏森提到，其中文法商管科系佔一半、理工科系佔4分之1、醫農科系佔4分之1。若細觀各系，政治系3組中，政治理論組與公共行政組各有11個缺額；社工系有10個缺額、哲學系有9個缺額；法律系3組中之法學組則出現5個缺額。李宏森分析，報考法律系與政治系學生多同時報3組，在重複錄取下因而產生缺額。

李宏森指出，今年包括醫學系、牙醫系、電機系、資工系均無缺額，其中有1位考生同時錄取醫學系及電機系，最後選擇電機系就讀，較以往一般認知不同。

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