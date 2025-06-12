高鐵、台鐵宜蘭共構技術雖可行 鐵道局：速度就跑不快

國民黨籍立委吳宗憲在宜蘭礁溪召開高鐵延伸宜蘭說明會，鐵道局長楊正君（中）列席親自釋疑。（記者王峻祺攝）

2025/06/12 15:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍立委吳宗憲今天在宜蘭礁溪召開高鐵延伸宜蘭說明會，鐵道局等中央單位受邀列席，地方提出路廊規劃、區段徵收及與台鐵共構可行性等多項疑問。鐵道局長楊正君釋疑，表示共構技術雖可行，但「高鐵高不起來」，速度就跑不快，直鐵則受限卡在樹林發車調度瓶頸，效益不如高鐵。

高鐵延伸宜蘭案二階環評預計7月審查，吳宗憲依地方需求召開說明會，邀請交通部、鐵道局、宜蘭縣政府等單位，針對路廊規劃、沿線禁限建範圍、安全應變機制、區段徵收與補償、以及對環境與居民生活等影響進行討論，環團也提出多項疑義，希望鐵道局加以釐清。

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楊正君表示，高鐵延伸宜蘭與台鐵共構路廊部分，工程技術上當然可行，但高鐵比較快是因為路線直，而不是車子快，若共構「高鐵高不起來」，速度就跑不快；頭城、礁溪鐵路高架化則是另一個計畫，經費達數百億元，2者合併都會對期程帶來不確定性，尤其現階段「連個影都沒」，建議縣府可向交通部提出可行性研究。

至於直鐵取代高鐵訴求。楊正君坦言，直鐵方案推動研究超過15年，都無法走到綜合規劃跟環評程序，顯然有很大問題，宜蘭鐵路在100年前興建，當時工程技術就是遇到山鑽不過就轉彎，因此彎道很多，若蓋直鐵就要經過翡翠水庫集水區，相關單位沒一個同意。

他強調，高鐵路線雖然直，但讓直鐵走高鐵路廊，則有爬坡能力弱等問題，因此直鐵隧道也會比高鐵隧道長很多，幾乎增加一倍，從7公里變成15公里，另外直鐵須從樹林開出來經過南港，現階段班次調度已成限制，直鐵若再加入將會遇到很大瓶頸，效益不如高鐵。

地方民眾關切區段徵收及拆遷補償。楊正君指出，在綜合規畫階段無法提出明確路權範圍，徵收、拆除現階段若講的很含糊，「他就是不負責任的公務員」，須等到計畫核定，經現場測量後，在沒有誤差情況下，按照土地徵收條例跟相關地主開會，後續會按照最優條件進行補償，朝從優、從寬方式處裡；特定區內也不一定都會拆，如果住宅太密集會保留，若重點區內，則會採交換土地等作法，保障地主權益。

地方民眾參加高鐵延伸宜蘭說明會。（記者王峻祺攝）

高鐵延伸宜蘭案二階環評預計7月審查，立委吳宗憲依地方需求召開說明會，邀請交通部、鐵道局、宜蘭縣政府等單位與地方民眾座談。（記者王峻祺攝）

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