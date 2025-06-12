台東表揚金鑽婚伉儷成「吐槽大會」 阿公傳授人生智慧

縣長饒慶鈴表揚金鑽婚長輩們代表台東縣的安定力量。（記者劉人瑋攝）

2025/06/12 15:28

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府今早舉行50對金鑽婚表揚活動，本屆各鄉鎮代表的阿公阿嬤連袂參加，其中許多部落阿公講話十分誠實又充滿人生智慧，雖然在太太的面前講出對方缺點、晚輩聽了臉都綠，但能「力挽狂瀾」讓太太笑開花，或互相消譴，表現出來的不僅是智慧，也是老年人的情調。

今年共有50對由各鄉鎮市推薦結縭半世紀以上的夫妻接受表揚，其中包括3對結婚70年以上的「白金婚」、22對結婚60年的「鑽石婚」、以及25對結婚50年的「金婚」。縣長饒慶鈴也前往頒獎，肯定其成就幸福的家庭，也為台東累積溫暖的人情力量。

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要能維持婚姻50多年到70年以上，在當今社會十分不易，今天許多阿公對維繫婚姻的要義大多保持沈默，聽太太說話的居多。南王里的陳秀芳阿嬤說，夫妻兩人脾氣都不錯，先生少數缺點就是酒後碎唸，自己忍一時風平浪靜，隔一日（對方酒醒）換自己唸人，認為還是要盡心維繫婚姻十分重要。

金峰鄉的吳傳、陳寶英夫妻也是鄉長蔣爭光的姑姑、姑丈輩，二人結婚52年，在山上幫忙種植釋迦認識，但年齡相差10多歲，但吳傳說，太太脾氣一直都很不好。此言一出連蔣爭光臉色都變。

吳傳雖說不清楚為何能相處那麼久，但「我太太比較會講，問她就沒錯了」。陳寶英聞言就笑開顏。女兒說，因為信仰關係，認為愛就是相互、長久忍耐，雖然爸爸負責忍耐、家中媽媽作主，這也是磨合。陳寶英說先生不煙酒檳榔、沒壞習慣，雖然生氣罵他時，對方一直沈默，直到他受不了才會說「要互相、有同理心」，自己也都會比較和緩，「婚姻要能發展得長久，小孩才會有成就」。

而南王部落的陳麗安阿嬤從小就從南部被台東的族人收養，54年前嫁給青梅竹馬的蔡春成，蔡春成說，自己脾氣不好會罵人，接著雙方冷戰十天半個月「就好了」。陳阿嬤大笑補充，在和好與冷戰中間，就是不理彼此，自己可以不為他煮飯，先生想要零用錢卻不會用提款卡，「接著他就會主動找上自己，其實自己還挺享受不煮飯、冷戰時的安靜，可惜女兒會罵自己不照顧先生」。蔡春成說，這就是夫妻間最真實的相處過程，至少什麼衝突都能和平解決。

蔡春成（左）、陳麗安（右）相處之道十分有意思，也充滿生活智慧。（記者劉人瑋攝）

發現太太注視，吳傳（右）將難回答的問題全由太太發言。這其實也是種智慧。（記者劉人瑋攝）

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