為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東表揚金鑽婚伉儷成「吐槽大會」 阿公傳授人生智慧

    縣長饒慶鈴表揚金鑽婚長輩們代表台東縣的安定力量。（記者劉人瑋攝）

    縣長饒慶鈴表揚金鑽婚長輩們代表台東縣的安定力量。（記者劉人瑋攝）

    2025/06/12 15:28

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府今早舉行50對金鑽婚表揚活動，本屆各鄉鎮代表的阿公阿嬤連袂參加，其中許多部落阿公講話十分誠實又充滿人生智慧，雖然在太太的面前講出對方缺點、晚輩聽了臉都綠，但能「力挽狂瀾」讓太太笑開花，或互相消譴，表現出來的不僅是智慧，也是老年人的情調。

    今年共有50對由各鄉鎮市推薦結縭半世紀以上的夫妻接受表揚，其中包括3對結婚70年以上的「白金婚」、22對結婚60年的「鑽石婚」、以及25對結婚50年的「金婚」。縣長饒慶鈴也前往頒獎，肯定其成就幸福的家庭，也為台東累積溫暖的人情力量。

    要能維持婚姻50多年到70年以上，在當今社會十分不易，今天許多阿公對維繫婚姻的要義大多保持沈默，聽太太說話的居多。南王里的陳秀芳阿嬤說，夫妻兩人脾氣都不錯，先生少數缺點就是酒後碎唸，自己忍一時風平浪靜，隔一日（對方酒醒）換自己唸人，認為還是要盡心維繫婚姻十分重要。

    金峰鄉的吳傳、陳寶英夫妻也是鄉長蔣爭光的姑姑、姑丈輩，二人結婚52年，在山上幫忙種植釋迦認識，但年齡相差10多歲，但吳傳說，太太脾氣一直都很不好。此言一出連蔣爭光臉色都變。

    吳傳雖說不清楚為何能相處那麼久，但「我太太比較會講，問她就沒錯了」。陳寶英聞言就笑開顏。女兒說，因為信仰關係，認為愛就是相互、長久忍耐，雖然爸爸負責忍耐、家中媽媽作主，這也是磨合。陳寶英說先生不煙酒檳榔、沒壞習慣，雖然生氣罵他時，對方一直沈默，直到他受不了才會說「要互相、有同理心」，自己也都會比較和緩，「婚姻要能發展得長久，小孩才會有成就」。

    而南王部落的陳麗安阿嬤從小就從南部被台東的族人收養，54年前嫁給青梅竹馬的蔡春成，蔡春成說，自己脾氣不好會罵人，接著雙方冷戰十天半個月「就好了」。陳阿嬤大笑補充，在和好與冷戰中間，就是不理彼此，自己可以不為他煮飯，先生想要零用錢卻不會用提款卡，「接著他就會主動找上自己，其實自己還挺享受不煮飯、冷戰時的安靜，可惜女兒會罵自己不照顧先生」。蔡春成說，這就是夫妻間最真實的相處過程，至少什麼衝突都能和平解決。

    蔡春成（左）、陳麗安（右）相處之道十分有意思，也充滿生活智慧。（記者劉人瑋攝）

    蔡春成（左）、陳麗安（右）相處之道十分有意思，也充滿生活智慧。（記者劉人瑋攝）

    發現太太注視，吳傳（右）將難回答的問題全由太太發言。這其實也是種智慧。（記者劉人瑋攝）

    發現太太注視，吳傳（右）將難回答的問題全由太太發言。這其實也是種智慧。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播