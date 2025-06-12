制定讀書SOP 宜蘭攤販之子劉中一錄取慈濟醫學系

就讀羅東高中的攤販之子劉中一，透過個人申請入學管道錄取慈濟大學醫學系。（記者江志雄攝）

2025/06/12 14:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕大學個人申請入學今天（12日）放榜，就讀宜蘭縣國立羅東高中的攤販之子劉中一，錄取第一志願慈濟大學醫學系，他立志成為外科醫師，站在醫療前線搶救病患寶貴的生命。

羅高有281名考生通過個人申請第一階段，最終201人錄取，82人上國立大學，占41％，其中台大有7人，另外，劉中一考取慈濟大學醫學系、林尚萱上長庚大學中醫學系。校長張家豪接見金榜題名考生，分享他們的喜悅。

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劉中一以學測57級分考進慈濟醫學系，他的父親在宜蘭縣各地傳統市場巡迴擺攤販賣火鍋料，母親是家庭主婦，從小開始父母就竭盡所能供他安心求學，他也沒讓雙親失望，如願考取醫學系，朝懸壺濟世目標邁進。

談到讀書撇步，劉中一制定一套個人專屬的SOP，上課前先預習老師授課內容，接續在課堂上專心聽課，課後複習一遍。劉中一說，作業流程看似簡單，但要養成習慣並非易事，1天自習時間平均3小時，晚間11點就寢很少熬夜。

讀書時若遇到瓶頸或專心度不夠，劉中一透過打羽球、慢跑、彈鋼琴紓壓，進醫學系後將全力以赴，努力學習醫學專業知識，期盼日後穿上白袍，為病患解決各種疑難雜症。

大學個人申請入學放榜，羅高有201名學生錄取，校長張家豪（右一）分享他們的喜悅。（記者江志雄攝）

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