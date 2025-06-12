快筆記！虎尾公安路停車場1、2樓商場 營業時間曝光

雲林公安路停車場商場現有5家業者進駐，除有1間連鎖商店本週六營運，其餘預計21日試營運，下月16日正式開幕。（記者李文德攝）

2025/06/12 14:36

〔記者李文德／雲林報導〕為改善虎尾鎮市中心停車空間不足問題，雲林縣政府斥資6.3億元興建虎尾鎮公安路立體停車場，今年1月啟用，已成功吸引遊客停駐。不過民眾好奇1、2樓商城何時營運。縣府釋出好消息，目前共有5間店家進駐，預計6月21日試營運，7月16日正式開幕，現正與商家討論相關優惠。

公安路停車場獲中央補助新台幣1億2千多萬元，縣府自籌5億1628萬元，合計投入6億3846萬元，興建地下1層、地上6層立體停車場，合計提供296汽車停車位（7席低碳停車位）、30個機車停車位，其中1、2層可為商場及餐廳使用。

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交通工務局長汪令堯表示，停車場從1月14日試營運至今，總計汽車車輛繳費紀錄大約有19萬筆，營業收入大約105萬元，主要停車尖峰時間以週六居冠，週五、週日則為列第2、3名。

不過公安路停車場已啟用近半年，不少民眾好奇1、2樓的商城，何時正式營運。更有民眾指出，日前已看到有連鎖商店已經在理貨，將在14日本週六營業，希望能夠得到正式對外營業的消息。

汪令堯表示，目前1樓商場有康是美、而2樓則有王品集團的石二鍋，築間smlie燒烤、墨竹亭、卡西法石頭火鍋已確定進駐，康是美已確定於14日營業，另其餘商家預計21日試營運，7月16日正式開幕，而1、2樓各有1處空間仍持續招商中。

交工局表示，至於消費折抵停車或者商家開幕優惠等，目前正持續與各商家協商中，盼屆時開幕能夠帶動更多的人潮。

住在公安路的許姓民眾表示，停車場啟用後確實有減少路邊違規停車的情形，聽聞已久的商城將開幕營運，又多一處吃飯休閒的地方好去，非常期待。

虎尾鎮長林嘉弘表示，近年來虎尾鎮觀光人潮逐漸增加，縣府在公安路停車場設有商場，勢必帶來更多人潮。為增加民眾停駐虎尾意願，目前公所已規劃將西市場重新打造為美食廣場，屆時可以串聯停車場商城，讓更多遊客佇足虎尾，再次帶動觀光效益。

虎尾公安路停車場今年1月啟用，有效紓解虎尾鎮內停車問題。（記者李文德攝）

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