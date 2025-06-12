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    50萬入手「江蕙曾開過的敞篷車」！ 彰化老車紳士節21日登場

    「2025老車紳士節」將於本月21日於彰化成美文化園區登場（記者顏宏駿攝）

    「2025老車紳士節」將於本月21日於彰化成美文化園區登場（記者顏宏駿攝）

    2025/06/12 14:54

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕50萬元入手一部「傳說中的江蕙私人座駕」！「2025老車紳士節」將於本月21日於彰化成美文化園區登場，當天將有近百部來自全台的經典老車齊聚一堂。主辦單位今天提前熱身，一部「江蕙曾開過的敞篷車」成為吸睛焦點，它是1988出廠，美國克萊斯勒LeBaron JCP 27雙門敞篷車，雖然車齡已有37年，依然「頭好壯壯」。

    這部車現在的車主是台灣經典老車協會理事長鄭媄綺，她說，近年玩老車的人越來越多，市場上一些「經典老車」成為車迷收購的標的，例如福斯金龜車或賓士老車，她這部車入手時，車主說「它曾是江蕙的座駕」，因為保養得好，37年的車子「老當益壯」。雖然鄭媄綺不願透露入車車價，但從網路上仍可查到這部車賣價約在50萬元左右。

    老車玩家明家慶說，古董車界最喜歡收購「名人的座駕」，通常名人的座車，里程數不高、保養好，如果有相片為證，價格可賣更高。這部克萊斯勒LeBaron JCP 27雙門敞篷車，會讓車迷買單的主因是其為敞篷的經典款之一，以美國車為例，最搶手的是野馬敞篷，而LeBaron另一吸引人的賣點是它會「眨眼」的車頭燈。

    主辦單位表示，「2025老車紳士節」本月21日在成美文化園區登場，當天會有近百部來自全台各地的經典老車，活動除了展示外，更有古董車技師維修交流和老界老爺車零件展，民眾可以在古典的台式莊園內看到各式的經典老車，有如坐上時光列車回到過去，節目相當有看頭。

    「2025老車紳士節」將於本月21日於彰化成美文化園區登場（記者顏宏駿攝）

    「2025老車紳士節」將於本月21日於彰化成美文化園區登場（記者顏宏駿攝）

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