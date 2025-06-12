因應北興里人口成長 竹縣快捷7號8月起調整站點動線

新竹縣快捷7號公車路線將自8月1日起調整部分站點，新增「莊敬三路站」與「十興國小站（莊敬三路）」2處站點。（圖由新竹縣議員吳旭智提供）

2025/06/12 14:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣快捷7號公車路線將自8月1日起調整部分站點，新增「莊敬三路站」與「十興國小站（莊敬三路）」2處站點，同時取消原設於莊敬北路的「十興國小站（莊敬北路）」，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。

根據戶政資料，北興里人口自2015年5月的1410人，至2025年5月已成長至1萬726人，10年間成長近10倍，為近年竹北市人口成長幅度最大的里之一。北興里長田慶順指出，隨著人口大量移入與住宅密集度升高，現有站位難以涵蓋實際需求，里辦已多次接獲里民反映，希望快捷7號能增設更貼近住宅區的站點，以改善搭乘便利性。

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調整案由北興、十興2里彙整地方意見後提出建議，縣府交通旅遊處日前邀集竹北市公所及客運業者科技之星等實地會勘，確認新站點設置可行性與路線調整方向會同表示，縣議員吳旭智、蔡志環等關心參與。

吳旭智強調，大眾運輸站點的設置應與人口分布、生活機能同步調整，尤其像北興、十興一帶屬於人口密集區域。隨著新站點即將啟用，整體路線動線將更貼近民眾，有助於提升民眾搭乘意願。

交旅處表示，為配合本次新站啟用，承運業者科技之星公司已依會勘結論進行後續作業，包括於快捷7號沿線各站與車內張貼路線調整公告，並於「十興國小站（莊敬北路）」張貼停用告示，提前提醒民眾配合路線異動。

此外，科技之星亦提供各站GPS座標資料，並填報「異動站位調查表」與「站位屬性表」後函送縣府，俾利交通部公路局進行動態資訊系統修正。

針對新竹縣快捷7號公車路線調整案，縣府交通旅遊處會同相關單位與里長和議員出席討論。（圖由新竹縣議員吳旭智提供）

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