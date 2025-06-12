自立少年化身自立Mentor 10年來陪伴逆境學弟妹走出人生之光

中華育幼機構兒童關懷協會推動自立服務，幫助有需要的逆境少年重新站起，如今這些自立少年也化身自立Mentor，用人生故事鼓勵其他學弟妹，帶來一道光，幫助更多需要幫助的人。（記者吳柏軒攝）

2025/06/12 14:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕家暴、貧窮、司法案件，諸多逆境成為社會一群青少年的人生阻礙，更被迫成為「失家兒」受安置，但滿18歲成年就要離開安置體系，然而逆境有時並未消除，孤身一人又貧窮導致吃飯、學費、健保費都成問題，但透過社福團體與社工協助，10年來逾500人參與自立服務，100多人更化身自立Mentor（導師、顧問），回頭到育幼院鼓勵逆境學弟妹，走出人生之光。

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）致力扶助失家兒與逆定少年成長自立，協會理事長雷倩指出，自立少年在18歲前至少曾經歷一種逆境，如情感或身體自主權忽視、家暴、父母離異、親人精神疾病、自殺、濫用物質或入獄等，高達9成經歷4種以上，半數面對7種「複合逆境」，導致自立少年近5成重度憂鬱傾向、近4呈明顯焦慮傾向，呼籲各界協助、打破逆境輪迴。

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CCSA今舉辦自立Mentor巡迴分享十週年，芸希因母親罹患思覺失調症，將過錯怪到自己身上，連父親兄弟都相信，遭到辱罵毆打，甚至關進廁所長達半年不見天日，15歲全身傷逃離接受安置，而後透過自立整理人生故事，沒想到在少女之家分享遇到學妹也相同經歷，「讓他們知道不是孤單的」，未來希望成為老師，幫助社會底層孩子走過一段路，「那怕只有一段路，就能讓青少年看見希望」

另名自立Mentor木木則分享過去貧窮，差點被迫休學，更一度淪為1％沒健保的族群，一度懷疑自己「爛生命有資格幫助別人嗎？」但如今也參與自立服務分享第10年，有位學妹因此自己分享後不提出休學申請。而葦德則是受到酒醉父親家暴多年，每天睡覺都要擔心遭球棒毆醒，而安置到育幼院又遭遇霸凌，直到某次自己沒有還手，育幼院長挺身罵對方，「對方打我我沒哭，院長幫我講話我很感動」，直言善良是選擇，從此思考回報，也曾與室友窮到2天只吃CCSA的白飯度日，如今化身自立Mentor，期待有一天能無意間幫助其他人。

而身揹司法案件的修元，曾在育幼院煮菜時想拿菜刀自殘、逃避問題，後來16歲受洗成基督徒，也透過CCSA自立服務加入存錢計畫，也把人生故事透過巡迴分享走了10年，曾有學生聽課時躺在地上說未來要當乞丐，後來改變想法、考上國立高職並取得想考的證照，「不只對生命回顧，更希望用正向影響更多弟弟妹妹！」

CCSA創辦人暨秘書長洪錦芳強調，政府推青年百億圓夢計畫，但這些失依失愛的逆境孩子需要更多資源，有的三餐不繼、即便心理諮商過仍想輕生，但救一個孩子成功就業，算年薪60萬元，其一生約可創造3千萬元價值，更大幅減少孩子走歪路所衍生的社會成本，「明天的罪犯是今天的偏差少年，是昨天的失愛孩童」，盼國家及各界重視。

監察委員葉大華指出，自己過去也從事兒少社福團體，希望繼續倡議相關議題，立法院正在審理「青年基本法」，該法條尚未明確提供自立服務經費，或許可推動，而社會安全網再怎樣綿密，也恐力有未逮，自立青年不能一直期待有人接住，而是須當外人接不太住時，有人告訴他們如何阻止自己往下掉，而自立Mentor也扮演此角色。

舉重國手郭婞淳也透過錄影，佩服走過低谷的自立青年，並願意把自己經歷分享給學弟妹，成為別人的光，「請相信自己，也要記得這世界上，一直有人相信你，支持你！再撐一下！」

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中華育幼機構兒童關懷協會創辦人暨秘書長洪錦芳，疾呼政府應關注更多處在逆境或失家的少年，避免走上歪路，造成更多社會成本。（記者吳柏軒攝）

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