桃園機場第三航廈北登機廊廳 延後至年底前啟用

桃園國際機場第三航廈工程如火如荼進行中。（記者吳亮儀攝）

2025/06/12 13:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場第三航廈工程如火如荼進行中，其中北登機廊廳原定9月率先啟用，不過交通部長陳世凱昨表示今年底前啟用。桃機公司表示，考量多項系統介面及運作，需與業者及相關單位整合，加上串聯航廈的破牆連接工程要兼顧機場營運，增加工程所需時間。

桃機第三航廈採分階段啟用，原定北登機廊廳9月率先啟用，航廈主體及南登機廊廳等則2027年完工啟用。不過交通部長陳世凱昨天接受廣播節目採訪指出，北登機廊廳預計今年底前啟用，希望趕在新年之前服務旅客。

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機場空橋登機門有限，部分航機停於機坪，旅客需搭接駁車至機坪登機。桃機第三航廈北登機廊廳啟用後，將新增8個登機門，免去旅客搭車到機坪的路程；北廊廳自第二航廈D10候機室往後延伸，將新設D11至D18候機室。

桃機公司表示，北登機廊廳目前進度，已完成主要結構工程及固定空橋安裝，現正進行水、電、機電等設備安裝及室內裝潢工程與家具進場，預估9月完工；未來幾個月將加速系統整合測試、消防安檢、營運前系統整合測試及工作人員演練，儘速於年底前投入營運。

桃機公司說明，考量北登機廊廳為全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，需與航空公司、地勤業者、設備維護商，以及安檢、檢疫、證照查驗及海關等公務單位密切配合，故爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業。

桃機公司指出，作業面上，北登機廊廳採共用候機室設計，與現行第一、二航廈的內候機室不同，相關人員在登機作業、入境或轉機動線安排，以及航空保安措施等，必須完成充足教育訓練。機場公司4月起陸續進行航機拖機測試，安排不同機型航機停靠，讓航空公司與地勤業者熟悉作業與動線。

此外，啟用後的北登機廊廳是從第二航廈D10候機室繼續延伸，串聯2座航廈的破牆連接工程必須兼顧24小時營運機場的航班停靠、旅客入出境需求，猶如穿著衣服改衣服，也增加工程所需時間。

至於第三跑道工程，原定2030年底完工，由於配合居民搬遷、工程等因素，桃機重新評估完工期程，送交通部審查。

桃機公司表示，第三跑道及基礎設施建設第一階段工程，其中已完成優先整地、增設9座臨時過夜機坪等工作；另5月也陸續完成第三跑道航空地面燈光（AGL）系統及第二階段工程西側標工程發包，目前持續推動中。

桃機公司說明，第三跑道建設所需用地，由桃園航空城計畫區段徵收作業辦理，配合先建後遷方式，全部用地取得期程從2024年11月底調整延至2026年12月底，機場公司除持續分區進行相關工程，亦配合檢討計畫辦理後續事宜。

桃園國際機場第三航廈工程的北登機廊廳將率先啟用，預計年底前啟用。圖中玻璃帷幕建築為北登機廊廳。（記者吳亮儀攝）

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