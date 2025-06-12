錄取台大碩班卻被竄改「放棄報到」 校方：排除學校系統遭駭暫准入學

1名學生獲錄取台大碩班卻被竄改「放棄報到」，台大今表示，排除學校系統遭駭，將讓該生先入學就讀。（資料照）（記者楊綿傑攝）

2025/06/12 13:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕國立暨南大學1名學生考上台灣大學碩士班，並完成報到，卻遭人竄改成「放棄報到」，該生除了報警，也質疑校方有資安漏洞。台大今天表示，進入系統放棄報到須有身分證影像資料，且是遠端操作，排除駭客駭入學校，但將開會討論保障學生權益，讓該生先入學，再看調查結果處置。

該生3月下旬錄取台大碩士班，他也上網完成報到手續，並獲准進入某教授實驗室，但本月初卻發現被人登入系統「放棄報到」，導致自己恐失去學籍，經向校方了解，有人以17秒時間登入系統操作「放棄報到」，而校方第一時間表示會配合警方調查，也會保障學生權益，但強調過去未曾發生類似事件。

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台大註冊組主任李宏森今天指出，登入系統執行放棄報到的動作，除了帳號密碼等資訊，也必須上傳身分證影像檔。系統本就無該生身分證件，且登入進學校系統放棄報到的動作，是遠端有人操作，因此排除有駭客駭入學校的可能性。

李宏森說明，該生本人曾至學校櫃檯表明不願放棄錄取資格，後續家長也多次與學校連絡進行溝通，因此校方將於下週盡速召開招生委員會，將朝向維護學生權益方向討論，若順利會保留該生錄取資格，至於牽涉必須增額錄取的部分，也會向教育部報告。

而由於該生已經向警方報案，李宏森表示，檢調調查需要時間，校方原則將讓該生先入學就讀，後續再視檢調調查結果，做最終討論及處理。

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