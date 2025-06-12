睽違2年麗星郵輪宣布重返高雄 首推菲律賓3大海島行程

麗星郵輪今年11月將從基隆母港轉移至高雄港，展開11週的冬季航程。（圖由麗星郵輪提供）

2025/06/12 13:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違2年，麗星郵輪今天（12日）宣布重返高雄，從今年11月16日至明年1月30日，從基隆母港轉移至高雄港，展開11週冬季航程，除了日本沖繩，還首度推出菲律賓佬沃、科隆、長灘島與公主港等3大海島，及越南下龍灣與峴港航線。

今天的發布儀式，於高市府四維中心中庭舉行，高雄市長陳其邁、麗星夢郵輪吳明發總裁、郵輪協會、旅行公會、港務公司及航港局等代表，一起進行啟動儀式。

請繼續往下閱讀...

麗星郵輪（ StarCruises ）總裁吳明發表示，2023年麗星郵輪以高雄為母港，帶來20萬旅客，創造17億觀光產值。「2025年我們回來了，這次將以2艘主力船艦探索星號、領航星號雙船到港，全新佈局」。

領航星號預計於6月30日由香港抵達高雄港，探索星號也將於11月16日正式以高雄為母港，展開為期約11週的全新國際航線。

台灣港務公司董事長李賢義指出，今年台灣國際郵輪有603艘次，帶來109萬名旅客，創下新高；他提到高雄時說，明年蓬萊旅運中心完成後，高雄可同時停靠4艘國際郵輪。

交通部航港局長葉協隆強調，交通部一直想推亞洲跳島郵輪，高雄連結東南亞有區位優勢；他指麗星郵輪重返高雄有3大特色，第一是高雄直航沖繩3島、其次是首創菲律賓3大海島行程、第三是推出週末快閃菲律賓；今天出席的旅行社業者也認為，高雄港要與基隆競爭，航程要往南走才正確。

高雄市長陳其邁強調，麗星郵輪此次由旗下主力船隊探索星號進駐高雄港作為母港，並結合領航星號的掛靠航次，預計下半年為高雄帶來28郵輪航次，超過10萬名旅客進出港，並創造6.5億元觀光產值。

為回饋南部鄉親，凡於7月31日前訂購高雄出發航程， 2人同行2晚航程每房減1萬、5晚航程每人減1萬。

麗星郵輪宣布今年11月起從基隆母港轉移至高雄港，展開11週冬季航程。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法