導護志工、老師頻遭駕駛怒嗆 新北新學期擬警力合作加強舉發

新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/12 13:22

〔記者黃子暘／新北報導〕導護志工、導護老師守護學童上放學交通安全，新北市議員黃淑君今（12）日質詢表示，相關導護人員苦無法源依據，指揮沒有強制力，經常遭到駕駛怒嗆，盼市府搭配交通改善工程、加強違規舉發等配套協助。市長侯友宜說，會透過實體工程搭配巡邏警力協助，責成教育、警察、交通局組成專案小組，在新學期開學前提出相關措施。

黃淑君表示，導護志工、導護老師苦無執法力，站路口時經常遭到用路人嗆聲「憑什麼攔我」，學校已經勸導多年，但完全沒有效果，希望市府提出更具體的配套措施，諸如建置通學巷、科技執法等交通改善工程協助。

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除了交通工程，她也建議，用路人不停讓行人時，監視器都應有拍到，希望警方可以協助主動告發，否則導護志工多為長輩，導護工作對需要備課、照顧孩子的老師而言也是額外負擔，希望警察局提供協助。

侯友宜說，市府將透過引進行人優先區、通學巷等交通改善工程加強，至於不停讓行人部分，可請周遭巡邏警力協助，針對上、放學時間組成聯合應變小組，加強掌握狀況、隨時通報舉發，責成相關局處3個月研議出相關作為。

市議員山田摩衣進一步建議，對於高齡導護志工，市府是否可在天氣較為寒冷時，為他們準備禦寒衣物？對此，侯友宜責成教育局通盤檢討。

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