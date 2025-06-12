嘉義縣公車站挨批髒亂！常見垃圾、狗屎 還被亂丟馬桶蓋

嘉義縣公車站環境髒亂，還被棄置馬桶蓋。（何子凡提供）

2025/06/12 13:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會定期會今進行縣政總質詢，縣議員何子凡質詢時指出，縣內公車站常見環境髒亂，竹崎鄉有公車站甚至還有狗屎、廢棄馬桶蓋等垃圾，質疑管理機關未盡維管責任；縣府建設處長郭良江表示，將會全面與地方管理單位討論檢討因應。

縣議員何子凡說，他在縣內發現許多公車站環境髒亂，如竹崎鄉鬧區真武廟站的公車站，地面雜草叢生，且常見垃圾、狗屎，甚至還被棄置馬桶蓋；他長期觀察，公車站長久無人清理，縣民、遊客在髒亂的公車站等車，影響嘉義縣的形象；他說，公車站站務管理有問題，導致環境髒亂，縣府應有定期清潔機制，或是在公車站上張貼環境維管專線、維管單位告示牌等資訊，讓民眾能即時通報。

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郭良江說，縣內公車站設站時，會跟地方協商提供設站土地以及環境清潔權責，是由地方社區或公所維護，將會與地方維護單位進行全面檢討，維護縣內各公車站環境。

何子凡與說，鬧區的公車站旁常見有車輛違停，阻礙公車停靠站，乘客難以上下車；公車無法停靠公車站讓乘客上下車，不僅危險，尖峰時段也易造成交通阻塞，請縣府公車處及警方在重點公車站加強宣導，驅離違停車輛，適當執法，保障民眾安全；嘉義縣公車處長楊志雄回應，會加強宣導司機停靠公車站，並與警方溝通配合進行。

嘉義縣公車站有狗屎。（何子凡提供）

嘉義縣公車站常見車輛違停，公車無法停靠站。（何子凡提供）

縣議員何子凡要求縣府加強公車站環境維護管理。（擷取自嘉義縣議會直播影像）

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