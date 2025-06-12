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    基隆社區電梯驚見蛇！ 大眼蛇攀上住戶腰包 從外木山海邊跟回家

    基隆市有位民眾6月8日在基市社區電梯內發現有蛇，驚嚇逃出電梯，調閱監視器後發現，蛇是在外木山海邊爬上他腰包，一路跟他回家。（圖為楊姓主委提供）

    基隆市有位民眾6月8日在基市社區電梯內發現有蛇，驚嚇逃出電梯，調閱監視器後發現，蛇是在外木山海邊爬上他腰包，一路跟他回家。（圖為楊姓主委提供）

    2025/06/12 12:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕不要以為社區大樓就沒有蛇！基隆市有位民眾突然驚覺有一條大眼蛇從他身上掉下來，而且在電梯中爬來爬去，嚇得從電梯奪門而出；更讓他嚇一跳的是，經過調閱監視器才發現，這條蛇居然是從他去外木山海邊時，蛇就攀爬在他的後腰包，跟著他一路回家，還好沒發生事情。

    基隆市安樂區某社區管委會楊姓主任委員說，日前社區有住戶搭乘電梯時，突然發現有蛇，把住戶給嚇壞了，一名住戶進電梯後，蛇突然從他的身體掉在電梯內的地面上，把他給嚇了一跳，他馬上衝出來，立即向管委會通報電梯有蛇。

    楊主委表示，他們據報後，立即緊急通知住戶暫時不要搭電梯，還有住戶守住1樓電梯口， 避免其他人進入，並通報動保所，動保所派人來處理，並告知住戶是無毒的大眼蛇，社區廣委會提醒住戶，天氣逐漸轉熱，要注意蛇類出沒。

    社區管委會管理人員看到監視器畫面，驚呼好可怕，怎麼會發生這種事；一旁觀看畫面的民眾說，「蛇還在住戶大腿晃來晃去，很長耶，驚死人，蛇在住戶腰間翻來翻去，他都不知道。」

    楊姓主委說，原本大家擔心是否有人刻意放蛇，或是天氣變熱，蛇爬出來；後來經過調閱監視器才發現，原來是住戶自己不知情狀態下，把蛇帶回社區，住戶先前有騎車去外木山海邊時，蛇就攀爬到他的腰包，跟著他回家，大眼蛇就在腰包間搖頭晃腦，住戶並未發現，直到住戶走進電梯後，蛇才順著住戶褲子爬到地面。

    直到大眼蛇被抓走，緊繃神經的住戶才鬆了一口氣，知道大眼蛇是無毒的，住戶邊笑邊說，「嚇死人，還好沒有毒」。

    楊姓主委說，天氣轉熱，蛇類出沒次數變多，當天來抓蛇的人，這已經是當天抓到的第6條蛇。

    基隆市有位民眾6月8日在基市社區電梯內發現有蛇，驚嚇逃出電梯，調閱監視器後發現，蛇是在外木山海邊爬上他腰包，一路跟他回家。該蛇經動保所人員到場帶走，住戶才知是無毒性的蛇。（圖為楊姓主委提供）

    基隆市有位民眾6月8日在基市社區電梯內發現有蛇，驚嚇逃出電梯，調閱監視器後發現，蛇是在外木山海邊爬上他腰包，一路跟他回家。該蛇經動保所人員到場帶走，住戶才知是無毒性的蛇。（圖為楊姓主委提供）

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