病痛或困境都打不倒 總統教育獎得主：自己可以決定態度與毅力

不受到腎臟與膀胱嚴重受損的限制，總統教育獎得主汪佑叡，自己可以決定態度與毅力。（教育部提供）

2025/06/12 13:17

〔記者林曉雲／台北報導〕身體病痛或家境困難都打不倒他們，多位學生克服重重障礙，奮鬥不懈的精神值得肯定，獲得今（2025）年總統教育獎表揚。

嘉義市育人國小學生汪佑叡出生時因「後尿道瓣膜阻塞」導致「神經性膀胱」，腎臟與膀胱機能嚴重受損，腹部造口手術、長期服用抗生素與反覆感染，使身體特別瘦弱，但這些挑戰未曾擊垮他，透過「Cool English」自學英文，多次參加英語讀者劇場比賽，還在競技疊杯中脫穎而出，代表嘉義市與台灣參與全國及國際賽，他說，限制來自於身體，但自己可以決定態度與毅力。

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國立台北護理健康大學學生賴欣儀患有先天腦性麻痺，但在父母的支持下，克服肢體的不便，成為國家代表隊健康照顧職類正取國手，在技職亞運榮獲銀牌，更在澳洲賽奪下金牌，她從父親堅持的背影，與母親堅韌的支持中，領悟到自己也能通過教育翻轉人生，未來希望成為第一線醫療人員，深入了解臨床疾病與護理挑戰。

而基隆市二信高中學生王實修讀國一時雙眼視網膜剝離，左眼視力剩0.04，為重度視障生。他告訴媽媽說：「沒關係！右眼雖然看不到，但還有左眼！」因為視障，學習要花更多時間，但他與同學組隊參加國際發明展，榮獲鉑金獎、金牌、銅牌與特別獎等佳績，高一時報名牙醫營，參加AMC數學競賽，也積極準備數學科展，未來想讀數學系或物理系，並幫助需要幫助的人。

彰化縣鹿鳴國中學生謝至程患有先天性神經缺損的脊柱裂，出生就出現水腦、癲癇、泌尿道感染等疾病，3歲半時終可穿輔具步履蹣跚地走路，因為癲癇，學習有些困難，他積極參加適性體育運動競賽，在壘球擲遠上有優秀的成績，每年還參與幸福年菜長者關懷服務。

此外，宜蘭縣羅東鎮成功國小學生方珩和哥哥、媽媽相依為命，但媽媽患有先天地中海型貧血、甲狀腺機能低下，去年罹患乳癌，無法繼續工作，家裡陷入困境，僅靠低收入戶補助和政府房屋補助維生，方珩會做飯、洗衣，調養媽媽的飲食、陪媽媽去醫院，品學兼優，並對芭蕾有著無比熱情，雖無法負擔芭蕾課，但在網路上看免費教學影片，在狹小房間裡，練習每一個旋轉和跳躍動作，也獲得宜蘭縣中小學運動會柔道賽小女組冠軍，並為身心障礙者和等表演，未來期許成為芭蕾舞老師。

台北護理健康大學學生賴欣儀，患有先天腦性麻痺，成為國家代表隊健康照顧職類正取國手，在技職亞運榮獲銀牌，更在澳洲賽奪下金牌。 （教育部提供）

宜蘭縣羅東鎮成功國小學生方珩，和哥哥、媽媽相依為命，對芭蕾有著無比熱情，在網路上看免費教學影片，在狹小房間裡不斷練習，未來希望成為芭蕾舞老師。（教育部提供）

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