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    中壢廠團膳雞排驚見白蛆蠕動 日月光內部公告曝

    日月光桃園中壢廠近日被踢爆團膳的雞排上有活生生的蛆。（擷取自@edhywbj/Threads）

    日月光桃園中壢廠近日被踢爆團膳的雞排上有活生生的蛆。（擷取自@edhywbj/Threads）

    2025/06/12 14:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園日月光中壢廠近日驚傳公司團膳雞排長蛆，引發員工不滿並於社群爆料，甚至強調已不是首次發生。影片曝光後震驚網友，桃園市議員黃瓊慧也馬上請衛生局介入調查。日月光也於昨日發布內部公告，強調重視全體同仁食品安全。

    一名網友10日在「Threads」曬出一段影片，只見炸雞排上出現白色活蛆在食物表面不斷蠕動，質疑中壢日月光公司「團膳讓員工吃這種東西沒問題嗎？」更透露這是外籍移工6月3日用餐時發現的，並強調非首次發生，痛批「做再爛也換不掉的團膳」。

    桃園市議員黃瓊慧看到貼文後回應，「太噁心了吧，這是蛆欸！怎麼會給員工吃這樣的東西，我馬上請衛生局介入稽查並處理」。她之後也公布衛生局回覆，指出6月11日已派員前往查核，發現有多項缺失，已開立限期改善通知單，責令業者限期改正，屆期將派員複查。若改正完成，可依食品安全衛生管理法第44條第1款規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰並已抽驗產品食材原料1件，送實驗室檢驗中。

    原Po昨（11）日貼出日月光內部公告，「公司於第一時間立即將有疑慮的食材進行退貨，並暫停與具風險的供應商合作，同步從進料、檢驗、儲存、烹煮、運送及配膳每一道流程進行確認，環境全面的清消並落實稽核檢查，請所有同仁安心」。

    在 Threads 查看

    中壢廠團膳食物出現蛆，日月光昨（11）日對內發布公告。（擷取自@edhywbj/Threads）

    中壢廠團膳食物出現蛆，日月光昨（11）日對內發布公告。（擷取自@edhywbj/Threads）

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