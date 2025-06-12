遇大雷雨滾動式調整清潔隊收運時間？侯友宜笑回：我會被罵死

新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/12 12:59

〔記者黃子暘／新北報導〕極端暴雨下，清潔隊員仍不辭辛勞出勤清運，新北市議員陳啟能今（12）日質詢指出，憂心大雷雨造成清潔隊員人身危險，詢問是否可能滾動式調整收運時間，若遇強風與嚴重雷雨，可暫停收運，並搭配里長廣播、翌日加派清運班次因應？市長侯友宜笑稱，「這樣我會被罵死、局長也不用做了」，實務上不可行。環保局長程大維說，暴雨前均會提醒隊員使用防護設備，也會再找專家研究如何更精進隊員的防護措施。

陳啟能說，日前一次適逢清運時間，但雷電交加、強風暴雨，清潔隊員在車上收運根本無法遮風避雨，他認為這種天氣也很少民眾會出來倒垃圾，盼市府考慮是否滾動式調整收運出班，可搭配里長廣播通知民眾，也可透過翌日加班次清運等方式因應。

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侯友宜回應，不能臨時說不收，就算大雷雨倒垃圾的人變少，也仍是需要清運服務，清運時間到卻盼不到垃圾車，可能讓有服務需求的民眾錯愕，實務上不可行。

程大維指出，過往清運經驗，中央氣象署的研判最重要，若氣象署研判出勤可能影響安全，各地方政府就會發佈停班停課，如此清潔隊排班上較能搭配；針對臨時性的極端氣象狀況，車輛上都有預置繩索，出勤前均會提醒隊員做好固定，以及配戴安全雨鞋、雨衣，針對隊員的職業安全措施，環保局會找專家研究精進。

此外，陳啟能指出，10月25日是清潔隊員節，市府是否研擬提供清潔隊員相關福利？去年台北市府爭取清潔隊員首都加給，新北市是否跟進？

程大維回應，10月25日適逢光復節，已經是國定假日，若當天清潔隊同仁出勤，市府加發一天工資或給予一天補修，清潔隊員獎金上限事涉中央統一法令，據了解，台北市的首都加給中央傾向較不支持。

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