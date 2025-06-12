滾滾泥水蘭嶼現陰陽海、金峰壞路 族人暴雨中搶救推舟

暴雨中，族人搶救船筏。（民眾魯邁提供）

2025/06/12 12:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕熱帶性低氣壓昨天晚上8時生成，氣象署也在今日03:50發布熱帶性低氣壓特報指出，熱帶性低氣壓在鵝鑾鼻東南方的海面上，向北北西移動，台東縣南迴、蘭嶼首當其衝，雨彈從夜間來襲，金峰鄉昨夜就出現道路毀壞，蘭嶼紅頭溪成滾滾泥流，海邊長浪拍擊，族人連忙在雨中將船推離岸邊。

連日降雨導致紅頭溪水暴漲，大量泥水自山區湧入八代灣，海灣匯入泥流成「陰陽海」，又因蘭嶼下月將舉行大型划船比賽，部分拼板舟目前停放在灣內，族人擔心豪雨導致船筏移動或漂流出海，今天一早緊急將船筏搬移至安全處，避免損壞。

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只是經過暴雨後的船筏已盛接不少雨水，族人穿著雨衣在大雨中不斷將水清除，但船筏對族人就經濟和文化上足具意義，眾人只能在雨彈中奮力而為。

另金峰鄉新興國小往北里道路，因溝邊積水外溢衝毀兩邊路面，鄉長蔣爭光一早就立即下令現勘並清除路面、通知鄰近太麻里鄉多加注意。金峰鄉新興村長王大龍說，該路段不僅影響往來學生就學，這也是村民前往太麻里鄉和市區重要道路，希望能再多重視排水溝清淤、減少災害發生。

紅頭溪挾帶大量泥水入海，海灣成了「陰陽海」。（民眾魯邁提供）

暴雨中，族人搶救船筏。（民眾魯邁提供）

路面龜裂遭大雨毀壞，但真正的問題卻在路面下，由其縫隙可見底部有掏空傾向，公所也立即處理。（民眾提供）

路面龜裂遭大雨毀壞，但真正的問題卻在路面下，由其縫隙可見底部有掏空傾向，公所也立即處理。（民眾提供）

路面龜裂遭大雨毀壞，但真正的問題卻在路面下，由其縫隙可見底部有掏空傾向，公所也立即處理。（民眾提供）

暴雨中，族人搶救船筏。（民眾魯邁提供）

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