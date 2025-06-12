教團調查孩童面對未來關鍵能力 韌性最重要

DFC台灣公布2025孩童關鍵能力調查。（記者楊媛婷攝）

2025/06/12 13:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕DFC台灣今（12日）發表「2025孩童未來關鍵能力調查」，發現國小3年級到國中3年級的親師生三方認為自信與心理韌性是孩子面對未來最迫切能力，人際連結、行動實踐也是未來教育的核心，但仍可發現教育環境現場的升學導向未解，重結果、輕歷程問題更嚴重。

我國教育部近年推動學習歷程，希望減輕學生學習壓力，但在升學壓力下，教育現場壓力並未減輕，DFC台灣透過線上問卷方式就「跨世代學習經驗」、「當前學習挑戰」、「未來關鍵能力」等3大面向，調查國小3年級到國中3年級的學生、家長、教師，並回收1084份問卷，發現親師生都認為升學導向壓力加大，但壓力變大下卻缺乏出口，各有41.8%、35.4%、42.1%，也因為仍有升學壓力，因此重結果、輕歷程的問題更嚴重。

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透過調查也發現，親師生都認同缺乏自信心是孩子目前最主要的學習挑戰，更有55.4%的學生認為考試與補習壓力沉重，但親師則擔憂學生欠缺學習的自主管理能力是孩子學習的最大挑戰，但孩童則超過一半不認為自身缺乏自我管理能力。

DFC台灣執行長許芯偉表示，透過調查顯示，親師從自身或孩子經驗出發時，都認為升學導向與重視結果的風氣加劇，不過若跳脫個人視角觀察整體環境，卻又明顯低估孩子的承受能力，導致和孩童自身感受有落差，不過三方都認同自信與心理韌性、人際連結、行動實踐等軟實力更重要，也是面對未來挑戰的3大核心能力。

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