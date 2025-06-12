綠色和平研究蘋果供應鏈減碳落後 僅1家承諾2030百分百用再生能源

電子產品設計與製造服務（DMS）供應商和碩。（資料照）

2025/06/12 12:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕綠色和平東亞分部今（12日）發布最新的氣候行動評比，針對蘋果供應鏈，發現多家主要終端組裝供應商，在減碳與再生能源轉型上進展緩慢，未能達到全球科技業的氣候標準，包含鴻海、立訊精密、和碩、仁寶與緯創，其中僅緯創1家公開承諾2030年使用100％再生能源，和碩的長期再生能源目標等綜合表現則在5大供應商中表現墊底。

綠色和平指出，蘋果早已承諾2030年供應鏈全面使用再生能源，研究發現，蘋果關鍵供應鏈夥伴，僅有緯創承諾在2030年前實現100％再生能源。評比5家企業中有4家消極依賴再生能源憑證（RECs）作為綠電主要來源，無法實質新增再生能源的使用。而和碩在5大供應商表現墊底，主因是至今未訂定全面100％再生能源的具體目標。

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研究也顯示，立訊精密2024年再生能源比例達70％以上，5大供應商唯一，且主要使用高影響力的採購方式取得再生能源，但立訊精密仍未制定100％再生能源目標。而鴻海則在5家企業評比中的再生能源使用比例最高，可惜其中超過75％來自於RECs（再生能源電力生產憑證），另其100％再生能源目標時程亦落後與《巴黎協定》減碳1.5度C目標一致的時間線10年。

而和碩董事長童子賢近期在股東會再度重申核能與綠能不應互斥，應重啟核二、核三廠等，綠色和平氣候與能源專案主任張皪心強調，童子賢同時是總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，應顧及核能在台灣長期社會爭議與風險，也應重視政府已規劃的淨零路徑藍圖；呼籲童子賢主動帶領和碩制定長期再生能源方案，幫助台灣達成淨零目標。否則消極轉型將影響其在全球市場競爭力。

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