超噁！中壢科技大廠團膳排骨麵衣「爬出蛆」 員工怒「不是第一次」

桃園中壢科技大廠團膳排骨麵衣「爬出蛆」。（民眾提供）

2025/06/12 12:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區某科技大廠遭員工爆料指稱，團膳炸好的排骨上，疑似有蛆從排骨麵衣中蠕動爬出，引起網友熱議將影像PO文社群網站引起熱議，並強調員工都說：「不是第一次」。桃園市政府衛生局今（12日）回應，前往現場稽查並未見蒼蠅等病媒，因排骨原料來自外縣市，將函請所轄衛生局調查製程。

桃園市議員黃瓊慧11日轉PO該段影片，影片中，已炸好的排骨中，有疑似蛆的蟲從麵衣中蠕動爬出，且該便當疑似給該科技廠移工食用，網友表示，團膳讓員工吃這種東西沒問題嗎？這也不是第一次了。

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該廠員工表示，天氣炎熱，員工高達千人，團膳都要提前準備，伙食提前製作好，難免會有蒼蠅等，盼公司加強團膳管理、把關衛生。

也有其他人於底下留言爆料，身為員工都覺得公司的伙食一直都很有問題，之前反應過2、3次根本沒用，不定時都會伙食問卷調查，但那都白填的，公司的伙食早上9點就已經放在餐廳那邊等了，真的要吃的時候都是吃冷掉的，本人之前還吃過肉排裡有塑膠殘紙，跟麵裡面撈出QR code。

衛生局官員今日回應，10日接獲檢舉，11日派員前往現場查核配膳等作業程序，查核現場未見蒼蠅等病媒，因原料來自外縣市，將函請所轄衛生局調查製程。另查獲防蟲簾不足、地面積水及保溫櫃不潔等缺失，已要求限期改善，複查不符將依「食品安全衛生管理法」第44條裁罰6萬元以上、2億元以下。現場抽驗1件原料送驗，將視結果辦理。

對此，黃瓊慧說，接獲投訴後馬上請衛生局派員到場稽查，果然在現場發現多項缺失，要求限期改善，她認為堂堂一個科技大廠，長期讓員工吃下含有蛆蟲以及不潔的食物，真的需要好好檢討。

桃園中壢科技大廠團膳排骨麵衣「爬出蛆」。（民眾提供）

桃園中壢科技大廠團膳排骨麵衣「爬出蛆」。（民眾提供）

桃園市政府衛生局前往現場稽查並未見蒼蠅等病媒，因排骨原料來自外縣市，將函請所轄衛生局調查製程。（桃市衛生局提供）

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