夾娃娃機店與學校距離不到50公尺讓家長擔憂 彰化縣府說話了

夾娃娃機店就開在學校附近，彰化縣家長認為極度不妥。（民眾提供）

2025/06/12 12:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕夾娃娃機店越來越多，彰化縣秀水鄉有家長認為夾娃娃機店就開在學校的門口或是旁邊，距離不到50公尺，令人憂心小孩會沉迷。縣府經濟暨綠能發展處指出，正在研議訂定相關自治條例，但如有發現擅改機台違規情事，查獲屬實將移送警察、司法機關辦理。

有家長指出，經濟部有規定為了保障兒童身心健康，根據自助選物販賣事業管理規範第6點規定，自助選物販賣事業營業場所的位置，應距離國民中小學50公尺以上，但秀水鄉內的國中小，近來卻有在學校對面或是旁邊設立夾娃娃機店，擔心有小孩拿著父母給的早餐錢，就迷失在娃娃機裡頭。

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縣議員藍駿宇表示，對於未成年的學生來說，金錢觀念尚未建立，加上夾娃娃機台設有「保證取物」的「保夾機制」，也就是只要投入賣家規定的一定金額，就可以成功夾取。所以，為了滿足夾到的快感，確實容易有成癮的情況發生。

藍駿宇強調，娃娃機店確實應該與校園保持一定距離，既然已有縣市根據經濟部的管理規範訂定自治條例，才能依照自治條例來管理與開罰，彰化縣應該加速訂定自治條例來管理。

經綠處指出，「選物販賣機」就是俗稱夾娃娃機，將依照經濟部2024年10月訂定「自助選物販賣機管理規範」，研議訂定自治條例，並經議會審議後才能執行。

雖然「自助選物販賣機管理規範」並無罰則與執行細節，但縣府現階段針對「縣內經營之選物販賣機事業」，如發現有擅自改裝機台，並具有不確定性的「射倖性」設施的遊戲機會，將以違反電子遊戲場業管理條例等規定，經查獲後將移送本縣警察、司法機關辦理。

學校附近開設夾娃娃機店，引發家長憂心忡忡。（民眾提供）

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