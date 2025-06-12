三重銀新未來城審議通過 預計2個月完成再公展進入BOT招商

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/12 12:33

〔記者黃子暘／新北報導〕因應超高齡社會長照需求挑戰，新北市政府選定三重區碧華國中舊址，推動「銀新未來城」，結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫養園區，案件已經內政部都市計畫委員會審議通過。新北市議員陳啟能質詢提問何時可動工？市長侯友宜、城鄉發展局長黃國峰、衛生局長陳潤秋表示，市府將以2個月完成再次公開展覽作業，才會由衛生局啟動BOT招商。

侯友宜、黃國峰、陳潤秋指出，銀新未來城一案10日經由內政部通過，市府還在等中央的會議記錄送達，將會據此辦理再公展與民對話，預計以2個月時間完成，若無問題，便由衛生局準備BOT招商，招商出去才能談到動工，市府會儘速辦理相關作業。

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陳啟能說，在動工前應將此地用作臨時停車場，該地現況雖有劃設200多個臨時停車位，但估算還可增設600位；三重區今年登記車輛數9萬5135輛，但三重區停車位僅有2萬4940格，三重五華區周邊都是舊社區，下班時間民眾只能把車停在巷弄中，如果有停車格，民眾一定會使用，希望市府在動工前先於未來城用地增設臨時停車場。

侯友宜、交通局長鍾鳴時表示，據統計，該停車場使用率白日介於6成5到7成5之間，晚間使用率8成5以上，民眾進場停車仍無問題，設置臨時停車場仍需考量成本，將依照統計數據評估設置。

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