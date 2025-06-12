熱帶低壓快速逼近估今晚可能登陸 「這些地區」慎防持續性大雨

氣象粉專指出，昨晚從熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓的「TD02」，目前正快速接近台灣，粉專預估今天晚上左右將於花蓮附近登陸，並為東部及北海岸帶來持續性的大雨、強風。（圖擷自氣象署網站）

2025/06/12 12:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象粉專指出，昨晚從熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓的「TD02」，目前正快速接近台灣，預估今天晚上左右將於花蓮附近登陸，並為東部及北海岸帶來持續性的大雨、強風，而在熱帶低壓登陸後，包含嘉義至屏東等南部地區，也須慎防持續性雨勢及積淹水等災害。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前熱帶低壓已經來到蘭嶼東南方海域，正快速朝台灣接近中，預計今天晚上左右將於花蓮附近登陸。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天下半天至週五清晨，包含花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭、北海岸須慎防持續性的大雨、強風等劇烈天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，熱帶低壓在登陸之後將轉為西南風，雨區將快速轉移到南部地區，包含嘉義、台南、高雄、屏東明天都須慎防持續性的雨勢，以及小心積淹水等災害發生！

氣象粉專指出，昨晚從熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓的「TD02」，目前正快速接近台灣，粉專預估今天晚上左右將於花蓮附近登陸，並為東部及北海岸帶來持續性的大雨、強風。（圖擷自氣象署網站）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天下半天至週五清晨，包含花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭、北海岸須慎防持續性的大雨、強風等劇烈天氣。另外嘉義、台南、高雄、屏東，在明天也須慎防持續性的雨勢。（圖擷自臉書）

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