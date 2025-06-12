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    個人申請放榜 竹縣六家高中143名學生錄取理想科系

    114學年度大學個人申請錄取結果今日揭曉，新竹縣立六家高中共有143名學生錄取心目中的理想科系，其中錄取國立大學者共計63人，成果亮眼。（圖由六家高中提供）

    114學年度大學個人申請錄取結果今日揭曉，新竹縣立六家高中共有143名學生錄取心目中的理想科系，其中錄取國立大學者共計63人，成果亮眼。（圖由六家高中提供）

    2025/06/12 12:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕114學年度大學個人申請錄取結果今日揭曉，新竹縣立六家高中共有143名學生錄取心目中的理想科系，成果亮眼，其中錄取國立大學者共計63人；此外，繁星推薦第八類學群錄取名單日前公告，雙語國際實驗班學生呂靖薰錄取高雄醫學大學牙醫學系，繁星推薦加上個人申請管道計有85人錄取國立大學，佔錄取人數的49%，成績斐然！

    錄取高雄醫學大學牙醫學系的呂靖薰表示，一開始填繁星志願時，曾因牙醫系的面試挑戰而猶豫不決，最後在家長與老師的鼓勵下才下定決心。準備過程中，逐題練習考古題，建立答題邏輯與流程，每週也固定與輔導老師晤談，吸收不同觀點。

    錄取清大材料科學工程學系的黃天越認為錯題檢討是學習關鍵，每次做完題目後都會深入分析錯誤原因，強化觀念，並回頭查閱資料，提升應變能力。他並鼓勵學弟妹重視復盤，不要只看分數高低，而要從錯誤中學習，持續修正，實力自然會進步。

    錄取成大機械系普渡雙聯組的葉治均表示，在準備學測時，透過刷大量題目、製作錯題本的方式來加強自己對概念的熟悉程度。選擇校系、計算落點時，受到老師們的許多幫助，做出最有利於自己的選擇。最後在準備二階面試時，學校的外師和他練習英文面試，將弱點問題一一抓出修正。

    錄取成大不分系學士學位學程的李宸妡表示，3年來無論在課堂上或課後自習，都堅持認真學習，從不鬆懈任何一次段考，保持優異成績。在準備個人申請的過程中，感謝學校老師的指導與建議。

    校長江月媚表示，本校第二屆雙語國際實驗班畢業生升學成績優異，目前已錄取高醫牙醫系、清大材料系、成大機械系等頂尖大學，以及美國加州矽谷聖塔克拉拉大學神經科學系，國外升學及國內牙醫系和國立大學比例高達75%，透過外師與中師合作教學，幫助學生們在升學過程中表現卓越。

    江月媚感謝所有老師、行政團隊及家長會的鼎力協助與支持，也勉勵即將邁入大學的新鮮人，善加運用校內外各類資源，積極培養語言能力、專業素養與資訊應用等核心能力，並可考慮修習大學先修課程，提早銜接未來的學習挑戰，為嶄新的大學生活奠定扎實基礎。

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