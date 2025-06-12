為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逾500名人「被冒名詐騙」 數發部：謝金河排不進前20名

    2025/06/12 12:49
    財信傳媒董事長謝金河常被債騙集團冒名，但數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，他還排不上前20名。（記者廖振輝攝）

    財信傳媒董事長謝金河常被債騙集團冒名，但數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，他還排不上前20名。（記者廖振輝攝）

    首次上稿 12:11
    更新時間 12:49

    〔記者鍾麗華／台北報導〕不少公眾人物被詐騙集團冒名，數發部2024年建置「網路詐騙通報查詢網」作為通報疑似詐騙訊息平台，根據統計，目前已有超過500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立委、主播網紅，甚至商界名人等公眾人物。數發部數位產業署副署長黃雅萍說，多次被冒名詐騙的財信傳媒董事長謝金河其實已排不進前20名。

    根據數發部統計，遭冒名排名第一的是元大銀行、第二名則是知名分析師何丞唐、第三名則是知名股票買賣操作平台商三竹資訊股份有限公司，第四名是知名網紅柴鼠兄弟、第五名是被封為「股市女王」的李蜀芳，其他還包括三立電視台主播許貴雅、名分析師郭哲榮等人都上榜。

    數發部數位產業署副署長黃雅萍說，數發部統計前20 名遭冒名者，財信傳媒董事長謝金河已在20名之外。 （數發部提供）

    數發部數位產業署副署長黃雅萍說，數發部統計前20 名遭冒名者，財信傳媒董事長謝金河已在20名之外。 （數發部提供）

    數發部於2024年建置「網路詐騙通報查詢網」作為通報疑似詐騙訊息平台，已累積超過1萬7千次下載量，並接獲通報疑似詐騙訊息逾22萬則，經分案相關部會審查結果，已確認其中約12萬則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等四大平台業者下架。

    黃雅萍指出，目前網路詐騙通報查詢網通報訊息來源包含：一為民眾通報，二為數發部AI主動式掃描，三為遭仿冒的公眾人物主動通報。查詢網在接獲通報後，會先分案至相關部會，由公眾人物或各部會確認為詐騙訊息後再通報平台業者依規定下架。

    黃雅萍說，目前有2384位民眾通報過疑似詐騙內容，其中28人各自累計通報次數更高達1000則以上。由此可見，民眾對於詐騙訊息敏感度提高，並且能及時使用通報查詢網反映通報，減少受害機會。

    數發部數位產業署副署長黃雅萍說，數發部統計前20名遭冒名者，財信傳媒董事長謝金河已在20名之外。 （記者鍾麗華攝）

    數發部數位產業署副署長黃雅萍說，數發部統計前20名遭冒名者，財信傳媒董事長謝金河已在20名之外。 （記者鍾麗華攝）

    黃雅萍表示，統計發現最常被仿冒的公眾人物主要為金融投資產業領域，目前已有超過500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立法委員、主播網紅，甚至商界名人等公眾人物。數發部透過AI主動式掃描觀察到偽冒名人詐騙廣告量，從去年5月起每週3萬餘筆，近期下降至每週不到千件。

    黃雅萍指出，值得注意的是，網路詐騙廣告型態亦有明顯轉變的趨勢，例如產品服務類詐騙廣告透過網路購物或免費課程等方式誘導民眾，且詐騙網路廣告主幾乎以境外投放為多，包括柬埔寨、緬甸、越南、中國等國家。原先詐騙訊息投放時間以平日為主，近期發現假日投放量也逐漸增多。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播