逾500名人「被冒名詐騙」 數發部：謝金河排不進前20名

2025/06/12 12:49

財信傳媒董事長謝金河常被債騙集團冒名，但數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，他還排不上前20名。（記者廖振輝攝）

首次上稿 12:11

更新時間 12:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕不少公眾人物被詐騙集團冒名，數發部2024年建置「網路詐騙通報查詢網」作為通報疑似詐騙訊息平台，根據統計，目前已有超過500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立委、主播網紅，甚至商界名人等公眾人物。數發部數位產業署副署長黃雅萍說，多次被冒名詐騙的財信傳媒董事長謝金河其實已排不進前20名。

根據數發部統計，遭冒名排名第一的是元大銀行、第二名則是知名分析師何丞唐、第三名則是知名股票買賣操作平台商三竹資訊股份有限公司，第四名是知名網紅柴鼠兄弟、第五名是被封為「股市女王」的李蜀芳，其他還包括三立電視台主播許貴雅、名分析師郭哲榮等人都上榜。

數發部數位產業署副署長黃雅萍說，數發部統計前20 名遭冒名者，財信傳媒董事長謝金河已在20名之外。 （數發部提供）

數發部於2024年建置「網路詐騙通報查詢網」作為通報疑似詐騙訊息平台，已累積超過1萬7千次下載量，並接獲通報疑似詐騙訊息逾22萬則，經分案相關部會審查結果，已確認其中約12萬則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等四大平台業者下架。

黃雅萍指出，目前網路詐騙通報查詢網通報訊息來源包含：一為民眾通報，二為數發部AI主動式掃描，三為遭仿冒的公眾人物主動通報。查詢網在接獲通報後，會先分案至相關部會，由公眾人物或各部會確認為詐騙訊息後再通報平台業者依規定下架。

黃雅萍說，目前有2384位民眾通報過疑似詐騙內容，其中28人各自累計通報次數更高達1000則以上。由此可見，民眾對於詐騙訊息敏感度提高，並且能及時使用通報查詢網反映通報，減少受害機會。

數發部數位產業署副署長黃雅萍說，數發部統計前20名遭冒名者，財信傳媒董事長謝金河已在20名之外。 （記者鍾麗華攝）

黃雅萍表示，統計發現最常被仿冒的公眾人物主要為金融投資產業領域，目前已有超過500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立法委員、主播網紅，甚至商界名人等公眾人物。數發部透過AI主動式掃描觀察到偽冒名人詐騙廣告量，從去年5月起每週3萬餘筆，近期下降至每週不到千件。

黃雅萍指出，值得注意的是，網路詐騙廣告型態亦有明顯轉變的趨勢，例如產品服務類詐騙廣告透過網路購物或免費課程等方式誘導民眾，且詐騙網路廣告主幾乎以境外投放為多，包括柬埔寨、緬甸、越南、中國等國家。原先詐騙訊息投放時間以平日為主，近期發現假日投放量也逐漸增多。

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