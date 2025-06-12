造假學習歷程高中生申請入學全落榜 拚最後一關分科測驗

今大學個人申請入學放榜，該高中生確定全未錄取已決定拚最後一關分科測驗。圖為陽明交大。（資料照）

2025/06/12 11:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名高中生因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，原正取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等4校醫學系，另備取長庚醫大醫學系，今大學個人申請入學放榜，該生確定全未錄取，學生母校指出，該生已決定拚最後一關分科測驗，目前調適心情全力備戰，也盼各界給空間。

這名高中生以優異成績錄取包括明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等4校醫學系，另備取長庚醫大醫學系，原本亮麗的成績單，因在社群平台分享學習歷程檔案，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑造假。

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事件引發效應，包括陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等4校醫學系陸續取消這名高中生錄取資格，長庚大學也作出決議，今日大學個人申請放榜，該生確定未錄取任一大學。

學生母校指出，學生在事件後難免心情難過，這一段時日以來備受煎熬，努力調整心情中，幸好同學及家人陪伴，目前情緒穩定。

因距7月11、12日登場的分科測驗僅不到1個月，校方指出，該生已報考分科測驗，學校畢業典禮後校方有幫準備分科的學生開自習班，讓學生能返校複習衝刺，該生也有登記參加，因班上同學感情良好，同學也發揮陪伴力量，提供筆記等協助，盼一起衝刺最後升學機會。

校方指出，學生煎熬在所難免，也需要時間平復，對於學生參加最後一道升學機會，學校全力陪伴學生並提供協助，也盼各界能提供學生空間，讓學生能順利迎向未來。

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