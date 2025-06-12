動力火車、宇宙人開唱！王功漁火節6/28登場好吃好玩

彰化縣長王惠美（左3）與地方民代、業者一起品嚐新鮮現烤蚵與牛奶貝，力推王功漁火節千人烤蚵活動。（記者張聰秋攝）

2025/06/12 11:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化王功漁火節將於28日、29日登場，連兩晚辦音樂會，今年邀請動力火車、宇宙人等11組歌手接力演出，從傍晚一路唱到深夜，現場還有煙火秀、海洋燈區、烤蚵、鯊魚先生氣偶合照等活動，縣長王惠美今在記者會上邀請全國遊客安排1日、2日遊，來王功漁港感受好玩有趣更好吃的視聽與味蕾的盛宴。

今年特別請來超人氣IP角色鯊魚先生、Mr. Shark現身，變身大型氣偶與現場民眾合照，上午11點起每天限量發送300份鯊魚造型磁鐵，想要收藏的民眾要早點到。

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會讓人驚喜又浪漫滿分的藝術燈光展區，今年覆蓋到整個王功漁港區域，包括漁港路、王功橋、街區到福海宮，打造海洋風格的夜間燈飾。喜歡拍照打卡的民眾，晚上來準沒錯。

在地人最期待的千人烤蚵活動，今年加碼推出芳苑在地新產品「牛奶貝」，每斤150元限量預購，每組限購一包，現場加購為每斤200元，數量有限，賣完就沒。

現場還有免費供應蚵仔粥、雞肉、豬肉等餐點，以及民眾最愛的擲筊擂台賽。每晚8點還有8分鐘的煙火秀，秀後音樂會持續進行，嗨到深夜不間斷。

為了疏運人潮，活動期間每天上午9點至晚間10點，王功漁港至福海宮設有免費接駁車，也有彰化火車站來回福海宮的直達專車，歡迎民眾多加利用。更多詳情可上活動官網查詢。

芳苑在地新推出的「牛奶貝」今年首次登場王功漁火節，肉質飽滿、口感Q彈，現場炭烤香氣四溢。（記者張聰秋攝）

超人氣IP「鯊魚先生」首度現身王功漁火節，活動期間與民眾合照還能獲得限量磁鐵。（記者張聰秋攝）

2025王功漁火節要來了，縣府今在警察局中庭舉辦宣傳記者會，大推音樂、美食、燈光等活動亮點。（記者張聰秋攝）

記者會現場烤台熱騰騰，新鮮牛奶貝現烤現吃，在地業者忙著剪開貝殼，讓在場貴賓當場享受海味。（記者張聰秋攝）

烤台上的蚵仔排滿滿，為即將登場的王功漁火節千人烤蚵活動暖身，歡迎民眾提前報名參加。（記者張聰秋攝）

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